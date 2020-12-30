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【生命小鬥士】捱過2次開腦手術不敵罕見癌症　9個月大B女父母懷內離世

兒童健康 11:55 2020/12/30

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子女患病受苦，父母最心疼。美國一名9個月大的女嬰，3個月前確診罕見癌症，雖然捱過兩次開腦手術，最終仍不敵病魔，於平日夜當日在父母懷內逝世。

據美國傳媒報道，美國有線電視新聞網（CNN）記者Andrew Kaczynski的9個月大女兒Francesca，3個月前被診斷患上極罕見的橫紋肌瘤，這種癌症通常出現在3歲以下的兒童身上，但相當罕見，美國每年只有不到40宗。

B女樂天的性格感染父母。（IG圖片）

捱過兩次開腦手術

今年9月，Francesca進行了兩次腦部手術，她一一捱過，在家中也常常面帶笑容，Andrew深信女兒一直為生命努力。然而，在12月，因為真菌感染，她的情況急轉直下，需要使用呼吸機兩周，以維持生命。Andrew心痛不已，

看著女兒情況沒有變壞，但也沒有變好，短短一天的等待都變得如此艱難。我每天都希望她有好轉的跡象，但這真是一個不公平的世界，女兒必須接受最難的化療方案，因為這是唯一的機會。

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平安夜逝世

可惜，Francesca因癌症併發症，於平安夜當晚在父母懷內離世。Andrew在Twitter公布女兒的死訊，不少同業、網民都留言為他打氣。他亦留言指，女兒是一個外向、大膽、好奇的孩子，喜歡在紐約市和波士頓周圍散步。

即使面臨癌症、天生聽力障礙等成年人也害怕的挑戰，她仍選擇樂觀面對。她給予我們從未遇見過的愛，我們永遠不會忘記。

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責任編輯：王明芳 

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