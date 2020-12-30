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【百年古蹟】香港工程師學會稱深水埗主教山具有保育價值　展現19世紀末 、20世紀初工程美學

社會 12:36 2020/12/30

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深水埗主教山的食水減壓缸進行的清拆重整工程，引起全城關注，有團體爭取把食水減壓缸列為暫定古蹟。古諮會委員何鉅業（30日）表示，在法例上政府可以依照迫切性和特色將建築列為暫定古蹟，不過他認為該建築不需要列入暫定古蹟：

既然政府立場清晰予以保留，而蓄水庫屬政府物業自主權較大，日後政府再破壞蓄水庫的機會不大，因而認為不需要將建築列入暫定古蹟。

何鉅業在商業電台節目《在晴朗的一天出發》上指出，蓄水庫的工藝雖較伊斯坦堡的地下儲水庫簡單，沒有花式和雕刻，但屬本港暫時唯一的古羅馬式建築，規模相對大，有其獨特的建築模式，以其個人專業判斷認為值得保留

  • 深水涉主教山配水庫（黃建輝攝）
  • 深水涉主教山配水庫（黃建輝攝）
  • 深水涉主教山配水庫（黃建輝攝）
  • 深水涉主教山配水庫（黃建輝攝）
  • 深水涉主教山配水庫（黃建輝攝）
  • 深水涉主教山配水庫（黃建輝攝）

何鉅業表示衡量建築列入古蹟與否，除了要參考建築的設計、用材及獨特性外，亦要考慮整體歷史、文化和社會價值等才能評定。

香港工程師學會都表示，建築有約百年歷史，除反映出香港百年前的建築結構外，亦展現了19世紀末 、20世紀初的工程美學和香港的水務發展歷史。學會表示，該構築物採用了古羅馬式建築設計，當中的麻石柱、紅磚拱門均保存良好，具有保育價值。

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記者：陳麗娜

 

 

 

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