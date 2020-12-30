【違反承諾】承諾付$7.8萬利是新郎反口變$1.1萬　新娘一步不讓淚訴：不結了開車走

▲ 內地一對新人結婚前男方承諾會付7.8萬利是，但結婚日新郎突反口變1.1萬，新娘最後不讓步離開。

結婚有不少習俗，但往往男女家在溝通上發生爭執，最後不歡而散。近日，內地河南一對新人結婚發生突發情況，男方承諾結婚日付6.6萬人民幣（約7.8萬港幣）利是，沒想到男方突反悔，只願意給1萬人民幣（約1.1萬港幣），新娘一步不讓心痛淚訴，「這婚不結了，開車走吧！」

綜合內地媒體報道，河南一對新人在談論結婚事宜時，男方說好不會給女方彩禮，但在結婚日新娘下車時會付6.6萬人民幣（約7.8萬港幣）利是，但男方在結婚日只願意給1萬人民幣（約1.1萬港幣）利是，令新娘非常憤怒。

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未來奶奶親自勸說

從影片可見，身穿紅色禮服的新娘抱著一名年幼孩子坐在車上，不願下車，引來大批民眾圍觀。新郎立刻趕到場勸說，惟新娘依然無動於衷，一臉傷心。及後，未來奶奶見狀也親自到車前勸說，「先下車，有甚麼進屋再說，人家看我們笑話。」

新娘一步不讓 不滿男家不重視自己

但新娘卻不為所動，「你們剛開始來我家商量時，明明說好是6萬6，現在就給我1萬，這是甚麼意思啊？」未來奶奶為了緩解尷尬的場面，好言相勸新娘先下車，待結婚後才將餘下的利是補回。新娘聽見更加憤怒，

你們提前說沒錢也行，我不是不通情達理，但你們不好好商量，臨時搞這件事。

新娘心痛流淚

車上的新娘說著說著忍不住氣得哭起來，心痛抹眼淚，認為男家不重視自己。民眾聽見在旁議論紛紛，未來奶奶不斷拉著新娘的手勸喻下車，坐在一旁的伴娘不禁憤怒表示，

你們也太瞧不起人了，利是少一分錢我們都不會下車。

站在一旁的男家親戚突然插嘴說，「不下車就走吧，不娶了。」新娘聽見後瞬間怒火中燒，馬上關上車門，「這婚不結了，開車走吧！」

網民支持新娘：不嫁最好！

不少網民看畢影片後讚揚新娘的決定，「這明擺著欺負人，真的下車了以後的日子可想而知，支持新娘不下車」、「這男人是無信用之人，不嫁給這個男人是正確的」及「未進屋就這樣對你，進屋後不見得會更好，嫁了也是受氣。」

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責任編輯︰王明芳