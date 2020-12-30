【親子時光】「比賽媽媽」帶孩子參加過百項比賽被負評 醫生媽媽：只要她的孩子快樂就行

▲ 父母陪伴子女共同經歷比賽過程也是珍貴親子時光。

前兩年有篇採訪，一位媽媽讓讀幼稚園的孩子參加了過百項比賽，朗誦、唱歌、跳舞、各式運動、繪畫、常識、棋藝、親子廚藝……甚麼類型都報名；周末周日的「親子活動」，就是到各個場地比賽，屋裏擺滿獎盃獎狀及領獎照片。

採訪一出，批評湧現。按照社會的主流意見，這位媽媽當然是「功利主義」、「儲證書心態」、「羊群心理」、太注重成敗、扼殺童真、沒玩樂時間、影響親子關係……教育專家跳出來，強調「名校收小學生不看重這些朗誦獎狀」；名嘴作家繪聲繪色，描述孩子全都是被父母迫着去參賽的，狠批「香港教育真的有病！」總之，根據現代標準，孩子一定要天天在郊外捉蟲嗅花、滾地玩泥，才叫做真正童年；否則，就是迫得太緊，父母罪大惡極。

我倒覺得這位「比賽媽媽」沒甚麼不好，只要她的孩子覺得快樂就行了。通過比賽競爭，找到差距和不足，促進學習的動機，本來就是正常人生的一部分；我對於那些「不應互相比較」、「比賽扭曲兒童心理」之類老生常談，實感無比厭倦。

事實上，媽媽帶年幼孩子去參加比賽，不是件簡單容易的事。首先，比賽場地遍布港九新界，很多時候都安排在交通不太便利的地方；兩母子齊心合力、山長水遠地到達目的地，已算是種親子歷險。

報到等候期間，為了讓孩子保持狀態，要妥善安排作息、準備小食飲料、消閒書籍玩具，天熱要抹汗扇涼，空調要披件外套，還有找廁所、換表演服、保管財物等，是個不容小覷的挑戰，令媽媽們更加了解如何照顧幼童。

近距離觀察，孩子對陌生場地的適應能力有多高？如何去安撫孩子比賽前的緊張情緒？他們對輸贏成敗的反應怎樣？他們懂得欣賞其他同齡孩子的表現嗎？即使來自同一個家庭，每個孩子的反應和心態都可能大相逕庭；當家長在不同的環境下看清楚子女的性格，便能取長補短，不斷調節教育方式。

最重要的是，父母陪伴子女共同經歷比賽過程、感受情緒起伏、學習面對挫折、認識別人的努力、展現自己的成果，這些亦是珍貴的親子時間和體驗，不見得比公園跑跳或親子伴讀差多少。

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全文刊於《經濟日報》，原題為「比賽媽媽」