【酒店優惠】逸東酒店Eaton HK加推兩款官網限時優惠　住宿送早午餐或延遲退房至5pm每晚$521起

▲ Eaton HK最近加推兩項全新官網獨家限時優惠，住客延遲退房時間可住足24小時。（酒店提供）

疫情持續，酒店繼續加推Staycation優惠，九龍逸東酒店Eaton HK最近加推兩項全新官網獨家限時優惠，讓住客可延遲退房時間，住足24小時，並專享免費飲食住宿禮遇，推廣期由即日起至2021年1月31日，房價每晚$521起。

「Stay More Earn More 逸‧日‧住獎勵計劃」免費禮遇

凡連續3晚入住Eaton HK的客人，可免費享用雙人自助早餐；而連續入住5晚的客人，更可免費享用單人自助午餐，品嘗多款海鮮、優質烤肉及刺身等。而住宿一星期的客人，更可額外獲得「逸‧雅」客房住宿1晚。

訂房連結︰https://bit.ly/ 3rp4Zfo

▲ 凡連續入住3晚的客人可免費享用雙人自助早餐，而連續入住5晚的客人可免費享用單人自助午餐。（酒店提供）

「 5 IN 5 OUT 五朝五夕」延遲退房

想盡情享用酒店設施的住客，可選擇「五朝五夕」優惠。只要於下午5時入住，翌日可延遲退房至下午5時，玩足24小時。客人可於Terrible Baby或Flower Years酒吧享用雞尾酒及手工啤酒，再到米芝蓮星級中菜廳逸東軒品嘗星級粵菜，並於整段住宿期間內免費享用酒店設施，如健身室，以及到Tom orrow Maybe藝廊欣賞展品。

訂房連結︰https://bit.ly/3hdfLRm

Eaton HK

地址：香港九龍彌敦道380號Eaton HK

電話：2710 1828

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記者︰黃依情