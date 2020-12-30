【亞歷媽】與老公法國確診源頭不明感崩潰　3母子曾共浴怕感染混血小兄弟【多圖】

▲ 親子網紅「亞歷媽」王君萍與丈夫確診新冠肺炎，幸兩名兒子檢測陰性。

台灣親子網紅「亞歷媽」王君萍與法國老公結婚後，誕下一對混血兒子亞歷山大和安德里，兒子可愛靚仔樣俘虜了很多女粉絲的心。「亞歷媽」昨（29日）在社交平台透露，自己和老公都確診新冠肺炎需隔離治療，非常擔心兒子的健康，兒子後來經檢測後，亦出了結果。

「亞歷媽」王君萍一家四口目前居於法國，在疫症當前，表示一家人已經很小心謹慎，出入都會戴口罩，做好消毒程序，可是她和老公仍雙雙確診，令她感到相當難過，忍不住大呻︰

這幾天心情真的很低落很難過很難受，先是很氣自己這麼小心謹慎了，怎麼會中？

▲ 亞歷媽一家和親友出入都有戴口罩。（亞歷媽IG圖片）

她表示幾天前老公開始覺得身體有些不適，接著吃東西覺得沒有味道，兩夫妻馬上意識到不妥，趕緊前往醫院做檢測。她形容等候結果的過程猶如「一世紀這麼久」，心情忐忑不安，擔心確診後會有生命危險、感染到孩子，最害怕沒有人照顧孩子。

▲ 兩名兒子返學都戴口罩，但好多同學沒有。（亞歷媽IG圖片）

兩名兒子檢測陰性

隔天一睡醒，兩夫妻便接獲報告證實二人確診，「當下自己真的說不出話。」王君萍指自己身體沒有感到不適，並戴上口罩，安排兩名兒子去做檢測，幸好結果是陰性。現在一家人在家隔離中。

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「亞歷媽」反覆回想是那裏出現防疫漏洞，因全家防疫一直非常謹慎，縱然兩名兒子返學校上課，同學們都沒有戴口罩，但她還是要求兒子要戴口罩保護自己，「不要擔心和別人不同，堅持自己是正確的。」而老公確診前間中有返公司上班，公司也有嚴格執行戴口罩。

老公對我也感到很抱歉，一直回想，自己在外甚麼時候拿下口罩，喝咖啡的時候嗎？還是按電梯？還是哪裡......但這已經追不到源頭，畢竟病毒無所不在。法國案例已經非常的多，它是離我們這麼近......

現時法國確診人數已超過2.5百萬，排全球第五、歐洲第二，而死亡人數已破6.4萬人。

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3母子聖誕前曾共浴惹爭議

在20日時，「亞歷媽」與現年9歲亞歷山大和6歲的安德里共浴，還上載照片分享，引起網民爭議。「亞歷媽」直認自己有大方教孩子認識身體器官，「甚麼器官或是男女不同或是為何長毛，他們知道了就不會再詢問。」

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責任編輯︰林綺玲