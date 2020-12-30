【救護心聲】頭暈肚痛便秘Call救護車　救護員轟：濫用緊都唔知自己濫用

▲ 頭暈肚痛便秘Call救護車，救護員轟「濫用緊都唔知自己濫用」。

新冠肺炎疫情持續，前線醫護壓力大增。近日有救護員網上怒轟，不少市民濫用救護車服務，只因頭暈、肚痛、便秘等問題便召喚救護車，更表示自己從事救護員多年，見盡因為非緊急召喚而導致真正危急病人失救的憾事。

有救護員於Facebook專頁「公務員secrets」投稿，指自己作為救護員，眼見第四波疫情爆發，但仍有不少人因頭暈、肚痛、便秘等就叫救護車去醫院，對此已感到麻木。

香港市民，多謝你哋嘅濫用，令我少咗機會中d堅做嘅call，我已經習慣咗冇得休息，請你哋繼續濫用，thx！

帖文引起熱議，有網民批評該番言論，指「肚痛可以好大鑊其實」、你實知人哋call車唔係乜嘢大病？」、「救護員唔係醫生冇資格判斷人係咪濫用白車」。

有見及此，另一名救護員於專頁投稿，表示「睇留言就終於明白點解咁多濫用，因為濫用緊都唔知自己濫用緊果下先恐怖！」。

他續指，救護車只是送人去急症室，急症室才是救人的地方，「話明急症，姐係唔即刻搞個病就會有生命危險或短時間快速惡化，例如心臟停止跳動，嚴重呼吸困難，嚴重創傷引致維生指數唔理想等等。」如非上述所情況，一般都是頭暈、腳痛，肚痛，「可能都係同你去睇普通科一樣比轉介信你，預約睇其他專科去做body check」。

有網民指「肚痛可能係好大件事」，他表示，假如沒有即時生命危險，可以自己行走，為何唔不自行都急症室而是叫救護車去。他救護車需要12分鐘內到達現場，為的就是爭分奪秒救一個有即時生命危險的人，卻被網民理解為「有病有唔舒服就應該叫救護車」。

香港人，我做呢行好耐，見盡因為你地嘅非緊急召喚，令到好多真正危急需要buy time嘅病人失救。有人dba（dead before arrival，到院前死亡），10分鐘內冇人救可以死緊，每遲一分鐘救佢就少10%生存機會，不過sorry，你嗰區冇哂車，要其他區嚟，最後失救。

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責任編輯：羅嘉欣