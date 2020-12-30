【保暖大法】90%人用錯暖包　專家教4個位置放暖包最保暖

▲ 日本專家教4個位置放暖包最保暖。

寒流襲港，天文台表示，受強烈寒潮影響，廣東氣溫顯著下降。預計除夕及元旦，天氣變得寒冷及非常乾燥，氣温介乎8至14度，打鼓嶺更會跌至最低6度。嚴寒天氣下，市民紛紛際出保暖法寶，暖包是其中一樣深受歡迎的禦寒用品，但究竟如何用才正確？日本醫學博士福田千晶就教大家放在4個位置是最暖包。

福田千晶在著作《暖活：手腳冰冷隱藏著可怕的危機！》一書提及，將近9成網民愛將暖包放口袋、用手搓揉，但其實都是錯誤，只是浪費暖包的熱能。

她指出，人體中有多個穴位可令全身保暖，如果身上只有一個暖包時，最應該放的位置是腰部兩側。因為腰部周邊聚集了肝腎等血液量多的器官，所以只要腰部一暖和，就能解除大腦緊張狀態，促進血液循環，全身及四肢也會開始感暖和。

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除了腰部外，她也推介以下3個位置：

腹部

暖包貼在肚臍下方，可以幫助消除腹痛、腹瀉及經痛，但她同時提醒，這部分位置皮膚較薄且敏感，要小心暖包過熱導致燙傷。

背部

暖包貼在背部（肩胛骨中間），可紓緩肩膀痠痛或頭痛等症狀。

後頸

即頸部後下方位置，有效紓緩頸痛、肩痠痛及頭痛。而最後她亦提醒，應避免長時間讓皮膚接觸暖包，否則可致低溫燙傷。

TOPick曾在市面搜羅7款暖貼，並在香港大學理學院講師麥嘉慧的指導下，進行12小時測試，將暖貼放進可隔熱的發泡膠容器，再用棉花封頂，模擬暖貼貼在厚衣物內，以溫度計量度溫度變化。並假設一開始所有溫度計顯示為零度，再測試各款暖貼的上升溫度。點擊下圖睇結果：

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責任編輯：羅嘉欣