【最沉迷日劇】日本網民選2020年最沉迷日劇　《半澤直樹2》僅居第4【內附排名】

▲ 日本網民票選2020年最沉迷日劇，內附排名。

又到年末回顧及選舉時候。日本以女性為主要對象的網站Model press就公布了由14207人票選的「2020年最沉迷日劇」投票結果，十大劇集之中，由男神佐藤健夥拍女星上白石萌音合演的《戀愛可以持續到天長地久》（又譯：《天堂的天使》）。

這不但擊敗由町田啟太和赤楚衛二主演的人氣BL劇《如果30歲還是處男，似乎就能成為魔法師》排名榜首，連劇情緊湊的《半澤直樹2》也屈居其下，可見女性觀眾還是較重視男主角的顏值，而甜蜜的戀愛劇又最能討好女觀眾。

▲ 第1位是《戀愛可以持續到天長地久》由佐藤健、上石白萌音主演。主角超甜蜜的互動，令劇集大受觀眾歡迎。（網上圖片）

「2020年最沉迷日劇」由針對女性為主的娛樂網站Model Press主辦，而從結果可看到《戀愛可以持續到天長地久》以5348票稱冠。

剛於平安夜大結局的話題BL劇《如果30歲還是處男，似乎就能成為魔法師》就以4899票屈居亞軍，兩劇所得票數大大拋離十大中的其他8齣劇。

▲ 第2位是由赤楚衛二（左）和町田啟太（右）兩名靚仔演員主演的BL劇《如果30歲還是處男，似乎就能成為魔法師》，超甜蜜劇情甚得女觀眾歡心。（網上圖片）

《戀愛可以持續到天長地久》Cool爆又毒舌的天堂醫生（佐藤健飾），跟勇於表達自己愛意的小護士佐倉七瀬（上白石萌音飾），二人在劇中的互動頗為甜蜜，女主角初期甚為普通，及後愈來愈可愛。

《如果30歲還是處男，似乎就能成為魔法師》講述已30歲未有戀愛經驗仍保持童真的安達清（赤楚衛二飾）得到傳說中的魔法，能夠透過接觸聽見別人的心聲，無意間發現公司業務王牌黑澤優一（町田啟太飾）竟喜歡他。

這兩齣劇的共通點就是同樣由漫畫改編的愛情喜劇，而且都以靚仔主角為大賣點，劇情甜蜜，在受疫情困擾的2020年為觀眾帶來不少歡樂。

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季軍是星野源夥拍綾野剛合演的《機動搜查隊404》(MIU404)，日本王牌編劇野木亞紀子作品，看似尋常的一冷一熱刑警組合，查案背後探討人為何會犯罪，被譽為零負評日劇。

堺雅人主演神劇《半澤直樹》第二季，半澤直樹（堺雅人飾）竟然跟大和田常務（香川照之飾）聯手展開高潮迭起的華麗復仇，就屈居第4。

1.《戀愛可以持續到天長地久》（5348票）

2.《如果30歲還是處男，似乎就能成為魔法師》（4899票）

3.《機動搜查隊404》（1308票）

4.《半澤直樹2》（481票）

5.《萬能家政夫》（420票）

6.《我們的愛情不正常》（321票）

7.《未滿警察》（280票）

8.《姐姐的戀人？》（236票）

9.《這份戀愛要加熱嗎？》（199票）

10. 《錢的盡頭是愛情的開始》（137票）

（資料來源：日本Model press，調査期間：2020年12月18日-12月25日）