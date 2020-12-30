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【疫苗香港】科興生物下月7日公布疫苗第3期研究數據　許樹昌稱外國「蝦碌」接種情況值得本港借鏡

社會 12:18 2020/12/30

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許樹昌表示，科興生物將於下月7日公布疫苗第3期研究數據。（資料圖片）

政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌表示，科興生物將於下月7日公布疫苗第3期研究數據，早前土耳其數據雖顯示保護率達91%，雖然效果理想，但數據只分析1,300多名接種者，要等到3個國家數據分析較好，又指疫苗委員會下月會商討有關大規模疫苗接種的細節，相信科興生物和BioNTech疫苗較早到港。

許樹昌今早（30日）在一個電台節目稱，海外開始接種疫苗出現「蝦碌」情況，包括有國家注射BioNTech疫苗前忘記稀釋，或保存溫度不足等，值得本港借鏡，屆時運送疫苗時要有衞星定位監測，相信復星會小心處理。

對於本港疫情緩慢地下跌，許樹昌認為市民的聚會仍多，而病毒滲入社區深層，源頭不明比例高企，群組會逐漸爆發。他指出，病毒有約1至2星期潛伏期，冬至聚會的個案至今只反映一部分，聖誕有不少聚會，新曆新年假期亦逼近，可謂是觀察疫情有否變化的3個關口，呼籲市民不要在家中進行大型聚會。

對於有部分深喉唾液樣本疑屬水喉水，許樹昌稱，這有機會是惡作劇或有人擔心確診會影響上班，建議由專人採樣，但強調深喉唾液樣本有一定價值，因不用醫護人員全套保護衣採樣。

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記者：陳子謙

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許樹昌 疫苗 新冠肺炎疫情

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