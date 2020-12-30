【2020回顧】大台《香港愛情故事》成壓軸驚喜　ViuTV《二月廿九》《男排女將》贏盡口碑

▲ 2020年十大港劇。

2020年，在全球疫情肆虐，留家煲劇成很多人消磨時間的重要娛樂。在港劇方面，TVB和ViuTV今年都推出多部劇集，如《降魔的2.0》、《法證先鋒IV》、《香港愛情故事》、《二月廿九》、《男排女將》等，吸引不少觀眾收看及討論。

來到年末，就讓TOPick跟大家回顧兩台討論度甚高的劇集吧！

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小品吸引力反勝大製作

佔盡慣性收視優勢的TVB今年推出了21部劇集，當中包括內地熱播的《慶餘年》、《錦繡南歌》；中港合作的《飛虎之雷霆極戰》、《使徒行者3》、《踩過界II》及《非凡三俠》；以及《殺手》、《堅離地愛堅離地》等自家製的劇集。

其中，《法證先鋒IV》、《降魔的2.0》、《十八年後的終極告白》、《那些我愛過的人》、《反黑路人甲》及《香港愛情故事》備觀眾力捧。

當中《那些我愛過的人》、《香港愛情故事》更屬小品，卻贏得口碑，證明本地觀眾最想看到是保持地道港味的劇集。

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TVB對手ViuTV除播放外購劇外，今年也推出了10套自家製劇集，成功令部分觀眾轉台收看及引起熱議。

當中，《二月廿九》、《歎息橋》、《暖男爸爸》及《男排女將》均大獲好評，討論劇情的帖文滿佈各大討論區，於網上不斷洗版。

穿越愛情劇《二月廿九》、愛情懸疑劇《歎息橋》在講故事方式有別過往港劇，令人耳目一新。至於張可頤及鄭中基擔正的《暖男爸爸》溫情滿瀉。

以排球為主題的《男排女將》集合了人氣組合Mirror及Error成員，加上邀得顧定軒及歌演視三線發展的鄧麗欣（Stephy）加盟，配合貼地又熱血的故事，令觀眾看得笑中有淚。

記者：梁樂欣

同場加映：蔡思貝專訪