【噁心奶樽】1歲B仔奶樽發霉滿布黑點　媽媽痛斥污糟保母︰自己都不敢用【附清潔方法】

▲ 台灣有名保母照顧1歲男嬰時，沒有好好清潔奶樽和水瓶，奶樽蓋及飲管位置發霉。

病從口入，爸媽很著重嬰幼兒的衛生安全，對於BB用的奶樽都會消毒，用上專用清潔劑等。可是台灣有名保母照顧1歲男嬰時，沒有好好清潔及消毒孩子的奶樽和水瓶，奶樽蓋及飲管位置發霉滿布黑點，父母發現後感到心痛。

保母涉疏忽清潔奶樽致發霉

據台灣《TVBS新聞網》報道，台北一名李小姐聘用一名保母托嬰，保母在11月2日開始幫忙照顧1歲兒子。在12月9日，爸媽發現兒子生病發燒，期間發現兒子用的奶樽跟水瓶發霉，黑色霉點在奶嘴蓋上，而水瓶飲管亦有清晰可見霉點，很噁心。父母質疑保母對嬰兒用品清潔不佳、有關公司監督不周全。

男嬰每天使用的水瓶吸管及奶樽蓋內側都出現霉斑。男嬰媽媽表示跟丈夫用指甲都刮不掉，她控訴保母曾拿2天前沒洗的奶瓶地說︰

他（小孩）夠大了，可以不用做消毒。

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父母憂兒子健康受影響

媽媽表示自己看到發霉都沒胃口不想用，難道保母自己願意用這樣的奶樽跟水杯？媽媽哽咽地表示，夫妻努力想給孩子最好，可是沒有想到，精心挑選的保母竟然這樣對待孩子，大為心痛。

保母澄清指出奶嘴都有天天清洗，但承認自己有疏忽，誤將不要的吸管裝在水樽。而有關保母公司負責人表示，每年會定期探訪巡視保母工作的情況，以監控品質，而之後會調整加強為一年四次探訪。事後媽媽終止聘用該保母，索性自己全職照顧兒子，在疫情期間，更會小心清潔BB任何會放進嘴巴的物品用具。

衞生署︰餵奶用具須徹底消毒

根據本港衞生署的資料，所有用以餵哺母乳或配方奶的用具，包括奶瓶、奶嘴、奶瓶蓋、奶瓶頸環，以及沖奶粉的用具均須徹底清潔和消毒。大家清潔餵奶用具前，需洗淨雙手及工作枱面，之後用熱肥皂水或清潔劑洗淨奶瓶、奶嘴和鉗子，並用奶瓶刷擦洗奶瓶和奶嘴內外，確保瓶底和難清洗的角落沒有殘留的奶垢，再用清水徹底沖洗，留意細菌易在裂縫滋生，清洗時仔細檢查，扔掉破裂的奶瓶和奶嘴。

3種清潔用具消毒方法

．煮沸消毒︰先確定用具是否可煮沸，把已清洗的奶瓶和奶嘴放進鍋內，加水至完全淹過所有餵奶及沖調奶粉的用具，確保奶瓶及奶嘴內沒有空氣；蓋好鍋蓋，將水加熱至沸騰，繼續煮沸10分鐘，然後熄火，待其自然冷卻。

．電子及微波蒸氣消毒器︰依照製造商的指示進行消毒；注意奶瓶和奶嘴口必須向下；於沖調奶粉前才拿出所需用具；若曾打開消毒器上蓋，須重複消毒程序。

．化學劑消毒︰須依照生產商的指示使用化學劑消毒，將餵奶用具放入消毒溶液中，確保奶瓶、奶嘴內沒有氣泡。並在上面加上蓋子壓住，使用具完全浸泡在消毒溶液裏至少30分鐘。

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責任編輯︰王明芳