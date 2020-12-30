【SEN孩子】SEN女兒學習障礙陷親子困局　港媽學筆迹分析改善母女關係

▲ 育有一名SEN女兒的單親港媽Kathy，曾因女兒的學習問題令親子關係轉差，後來Kathy學習筆迹分析幫助了解女兒的情緒，改善了母女關係。

家有特殊學習需要（SEN）小朋友，家長不但要自學，也要控制自己情緒。育有一名SEN孩子的家長Kathy，女兒在小四時確診專注力不足，加上同時有讀寫障礙問題，需要媽媽幫忙學習。Kathy表示，小朋友面對學習壓力，母女倆關係曾一度有張力，而她曾為幫助女兒學習，設計拆字遊戲，近年更學習催眠和筆迹分析，望改善母女關係和更理解小朋友內心世界。

單親媽咪Kathy一直緊貼其獨生女13歲鍩浠（Heily）的成長，她謂Heily幼稚園時雖然未有太大學習壓力，但已有老師反映她會寫鏡面字，上到小一因開始有默書，發現囡囡有認字困難，性格積極的她，習慣遇到任何問題，第一時間找尋解決方法。

Heily因學習障礙，對文字敏感度低，故不可以用一般方法認字。她需要用聲音、顏色，以五感刺激才認到字，我便上網及看書嘗試找針對教學障的技巧，自行設計不同的拆字遊戲和圖像認字法，幫助她理解文字及跟她溫默書，孩子每走一小步都不容易！

▲ Kathy 謂養育 SEN 小朋友，也是鍛練了自己的耐性和更明白自己特質。（黃建輝攝）

讓孩子重讀小二

她回想，最大挑戰是女兒讀小一及小二（小二重讀了兩年）的3年，她要用多倍心力和時間，慢慢幫助女兒理解文字。而最難過是孩子在家默書時全懂，一返到考試現場便全部忘光，情況一直持續，因此成績都長期在中下游徘徊。「中英文科困難重重，相對常識科學得較順利。因常識科用較多圖像，考法是做配對、填充，對特殊學習需要小朋友，較易應付；但語文科要做句、作文，單單題目，她也要花較多時間看。」

▲ 去年囡囡生日，母女二人出外慶祝。（受訪者提供）

Kathy決定讓女兒重讀小二，是希望她能重拾自信。她強調，因自己一直跟貼女兒的學習，明白她對知識並非不明白，只是沒法把學過的東西，成功發揮到試場上，加上她同時有專注力不足，在學校感到和同學疏離，故初小時並沒有太多朋友。

我比較關心她的情緒，幸好她生得高大，故被選拔加入學校泳隊，也獲分配做服務崗位，並不只單一在學業上取到成功感。而轉捩點是小四時我們遇到一位理解SEN特質的老師，容許學生以度身訂造的考試方式回應，代替紙筆應試，讓女兒真正理解她不是學不會。

小四時Heily終於可以見心理醫生，確診專注力不足，需要吃精神科藥物，直至小五小六，開始適應到返學的模式，漸漸結交到好朋友，社交方面開始轉好。

學習不同輔導工具

Kathy強調，要教育SEN小朋友，最大挑戰相對是溝通。「囡囡因專注力問題常會欠交功課，執書本會執漏，天天要幫她找功課，加上邊工作邊照顧她，令我心情煩躁。」後來孩子更為了逃避上學，故意夜瞓和早上懶床。「因她感到怎樣學也學不好，回來又怕我責罵，她睡眠質素不好，影響學習，情況無限loop，連我也睡不好，因此全天候一起在發脾氣。」

她笑言，在陪伴女兒成長中，感受到父母自己也在成長，並必須先了解自己的狀態。在最艱難的時候，她開始想了解其他相關的輔導方法，6年前學習成人催眠課程，一學便是4年，當中透過呼吸方法幫到自己放鬆，之後也教囡囡學習放鬆，嘗試在自己的感受和回憶中找答案。

「對我和孩子這方法相對是較簡單，之後大家放下心結慢慢諒解彼此！」她謂學習不同工具，是為了可按小朋友情況交替使用。「她未踏入青春期，我已希望有方法理解年輕人的思想方式和心理變化。加上疫情下要上網課，我會擔心她能否適應，故近期正學習筆迹分析，現仍是初階，但我會透過實際觀察女兒當天的功課或筆記，又或直接請她寫一行字，去反覆觀察，及印證結果，推斷她當下的狀態是否有點焦慮或欠缺自信等……」

她由此得知女兒的性格偏急，面對陌生人時會較拘謹，需要暖身才可展現其跳脫性格。

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不過，她強調，學習任何工具，都不會本末倒置。

工具是輔助，運用的人才是最重要，理解孩子內心世界才是我的目標。女兒現在應用多媒體的能力頗高，故我也不可落後，其實當家長都需要活到老學到老。

筆迹分析助了解小朋友

香港催眠輔導中心客席導師（筆迹分析心理學導師）李嘉琪指出，筆迹分析是心理工作中一種有效的輔助工具，而且簡單易學，也可把當中技巧應用於日常。「筆迹分析有超過300年的發展歷史，技巧比我想像中還要廣、闊、深，對心理諮詢工作有一定的幫助，特別當遇到一些無法完整說出感受的個案，可以透過筆迹了解當下的內心想法及性格特徵，節省治療的時間。」

▲ 香港催眠輔導中心客席導師（筆迹分析心理學導師）李嘉琪（黃建輝攝）

她指出，家長們雖然沒有專業背景，但透過筆迹了解孩子當下的情緒、個性特質並不困難，大約數小時的學習已經可以有一定的掌握。她舉例有些小朋友字細但寫字很大力，字細反映內向怕羞、做事集中專注，大力表示對喜歡的事會很有熱情，這類型小朋友每當做喜歡的事，往往都會很沉迷，對身邊事漠不關心，甚至聽不到父母呼喚。

有些家長會認為孩子唔聽話，覺得佢哋曳，這時候大人其實可走近小朋友，輕拍他們一下，喚回他們的注意力。

記者：胡麗珊