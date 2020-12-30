【新冠疫苗】45歲男護士接種輝瑞疫苗6日後 現發冷肌肉疼痛仍確診染疫

新冠肺炎疫情全球肆虐，不少國家已開展新冠疫苗接種計劃。美國不少醫護人士已接種新冠疫苗。但美國有一名45歲男護士，在接種新冠疫苗後6日，竟仍確診感染新冠肺炎，令外界開始質疑新冠疫苗的功效。

綜合外媒報道，加州聖地牙哥 （San Diego）一名45歲的男護士馬修（Matthew W.），在12月18日接種輝瑞製藥有限公司（Pfizer）的疫苗後，唯一出現的疫苗副作用是手臂酸痛。

他其後調往新冠肺炎部門工作，但在接種新冠疫苗6日後，馬修開始出現發冷、肌肉疼痛及疲倦等病徵。他隨即到醫院作檢測，證實確診新冠肺炎。

聖地亞哥家庭健康中心傳染病專家Dr. Christian Ramers表示，發生這種情況並不意外，因接種疫苗後，接種者不會立即獲得保護。

從疫苗的臨床試驗中我們知道，大約需要10至14天的時間，疫苗才能開始對人體產生保護作用。

另在西班牙，加泰羅尼亞萊里達省養老院有一名護士，接種新冠疫苗的一日後確診新冠肺炎。

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責任編輯：羅嘉欣