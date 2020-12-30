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【球王爸爸】10歲仔繼承父業鋪路做球星　虎爸C朗軍訓育兒法禁吃零食飲汽水

育兒經 13:50 2020/12/30

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C朗對兒子實行「軍訓式」育兒法，禁止他吃零食及飲汽水，以保持強健體魄。

35歲的葡萄牙球星C朗拿度（Cristiano Ronaldo）效力意大利球會祖雲達斯，育有4名子女的C朗是球壇出名的好爸爸和孝順仔。其大仔小C朗（Cristiano Ronaldo Jr）現時效力祖雲達斯青年軍，有意繼承父業鋪路做球星。C朗對兒子實行「軍訓式」育兒法，禁止他吃零食及飲汽水，以保持強健體魄。

C朗具潛質有望成球星

外媒報道，C朗將於明年2月滿36歲，儘管他的職業生涯接近尾聲，但他仍然表現出色。他近日就到杜拜出席環球足球頒獎典禮（Globe Soccer Awards），領取世紀足球先生大獎，陪同他出席的除了女友洛迪古絲（Georgina Rodriguez）外，還有10歲的大仔小C朗。

C朗偕女友及兒子到杜拜，出席環球足球頒獎典禮。（IG @cristiano）

小C朗現正效力祖雲達斯青年軍，C朗在頒獎典禮上被問及，兒子能否繼承他的衣缽，他謙虛否認兒子有機會登上世界足球之巔，不過直指小C朗有天份︰

坦白說他是有潛力的，速度很快，而且表現不俗。但是這不算甚麼，我每次都告訴他，必須付出很多努力和辛勤才能實現目標。

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10歲兒吃零食飲汽水

C朗身材健碩，對於子女的飲食健康也有要求。他不准小C朗吃零食及飲汽水，以免影響球員良好的健康及身型。

我對他有時會很嚴厲，他間中飲可樂或橙汁汽水，食薯片和炸薯條之類，我見到就嬲，因為我們要保持強健體魄。

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他為此跟兒子開火，小C朗也知道這樣令爸爸不高興。三個年紀較小的子女吃朱古力的時候，也總會望向爸爸，深知爸爸不喜歡他們吃零食。

小C朗現正效力祖雲達斯青年軍。（影片截圖）

虎爸要求練習後浸凍水

C朗有時候會叫兒子在完成跑步練習後浸凍水，但小C朗會埋怨「水太冷了，我不想做」。C朗明白畢竟他才10歲，抱怨也是正常。他最後總結說，希望兒子成為一名足球運動員，但如果兒子不想，他也不會強迫。他表示︰

無論踢足球還是當醫生，他必須於所在領域做到最好。

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責任編輯︰王明芳

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