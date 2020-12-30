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【一代天后】梅艷芳離世17周年　患癌離世前仍不忘為沙士病患籌款

娛樂 13:32 2020/12/30

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一代天后梅艷芳離世17年。

香港樂壇已故天后梅艷芳今日（12月30日）離世17年，梅姐生前多位好友及徒弟如袁詠儀、蔡一傑、何韻詩都在社交平台發文悼念。梅艷芳03年不幸患子宮頸癌，當年她重病時仍堅持召起抗疫慈善騷《1:99音樂會》，為沙士病患家庭籌款，天后善心令人難忘。

今日（30日）是梅艷芳病逝17年，曾跟梅姐合作《金枝玉葉》成摯友的袁詠儀，凌晨便在微博貼出梅姐舊照，寫道：「梅姐，你好嗎？」袁詠儀也是連續十年，每年12月30日都會準時發文緬懷梅艷芳，從未間斷紀念深厚的友誼。

梅艷芳離世17年。（東星圖片）

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另外，梅姐徒弟蔡一傑在昨晚上載師父表演片段，留言：「阿梅，又到了你的忌辰，美好回憶仍然在腦海中盤旋，miss you😘💕你在天之靈保佑我哋全香港大眾市民個個身體健康，疫情快過去！」 

梅姐另一愛徒何韻詩亦有發長文，念及跟師父梅姐的種種片段，感謝在跟梅艷芳相處的數年光陰，獲益良多。

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天后梅艷芳，在1963年出生，家有兩兄一姊，因父親早逝，梅艷芳在4歲起便偕同姐姐梅愛芳邊上學邊唱歌賺錢，最為著名是在當年荔園演出。她讀到中一便輟學，曾稱少年坎坷，兩姐妹表演常遭白眼。

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梅艷芳1982年參加第一屆新秀歌唱大賽入行，以一首《風的季節》技驚四座，80年代憑出色歌藝、魅力台風、形象百變而大紅，跟當時譚詠麟、張國榮雄霸樂壇。

為人豪氣關懷社會

梅艷芳為人豪氣，廣結朋友，對社會及慈善亦甚為關心。03年她發現患有子宮頸癌，適逢好友張國榮自殺身亡，加上當時香港正歷沙士肆虐，令梅姐心情跌至低點。

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當時任香港演藝界協會會長的梅姐，有感社會氣氛低迷，雖在重病時仍堅持發起《1:99音樂會》，為沙士家庭病患者籌款。

努力抗病的梅姐，力撐著籌備演出細節，她更購買了數十萬張貴賓票，又跟保險公司商談因沙士喪親的孤兒教育問題。

音樂會於2003年5月23日在香港大球場舉行，不少歌手藝人參予，最後籌得1700萬港元，音樂會在美國轉播後，亦獲近20萬美元捐款。所有款項全部捐獻給非典受難家庭。

最後一次紅館演唱會。（東星圖片）

梅艷芳在演藝上光芒四丈，但感情路相對崎嶇，她曾在最後一次演唱會在舞台上說：「每個人都有夢想，我最大的心願便是嫁個好丈夫。」最後梅艷芳堅持捱病完成最後的演唱會，並在台上選擇嫁給了舞台，以《夕陽之歌》作為人生的總結。

撰文 : TOPick柴犬出動

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