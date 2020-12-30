【新冠疫苗】新加坡首批前線醫護接種新冠疫苗 　料明年底為全國市民接種

▲ 新加坡衛生部宣布，首批新加坡國家傳染病中心醫護人員開始今日（30日）開始接種新冠疫苗 。（來源：新加坡衛生部FB）

新加坡衛生部宣布，首批新加坡國家傳染病中心醫護人員開始今日（30日）開始接種新冠疫苗 。

新加坡衛生部在其Facebook表示，首名接種疫苗的醫護人員是資深護士Sarah Lim（46歲），她在疫情期間負責檢視及篩選疑似確診個案；另一名接種疫苗的是醫療高級顧問Kalisvar Marimuthu（43歲），負責管理疑似及確診個案；第三名接種疫苗的是資深護士Mohamed Firdaus Bin Mohamed Salleh（38歲），負責深切治療部工作。

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新加坡日前宣布，輝瑞-BioNTech首批疫苗已於21日晚上抵達新加坡，首批疫苗將優先予醫護人員接種，預計明年末能為全部國民接種疫苗；而有關接種計劃屬自願性質。詳情即看：【下一頁】

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記者：曾卓鋒