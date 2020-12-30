林嘉欣寧接受隔離仍赴台演《美國女孩》　睇劇本深受感動：連續3天看了3次

▲ 林嘉欣不畏隔離赴台拍戲。

現正疫情期間，她仍不畏隔離14天之苦也要赴台演《美國女孩》，影后林嘉欣表示收到劇本後已深深被其吸引：「拿到劇本之後，我連續3天看了3次，給我很大的共鳴，很理解那種感情。」

這次是林嘉欣與莊凱勛首次合作就合演夫妻，另外還有兩位年輕演員方郁婷、林品彤演林嘉欣女兒。

由於拍攝相當順利，她的戲份也於日前殺青，在離台前與劇中演員錄製一段充滿溫馨歡樂新年影片，送走2020年，開心迎接2021！

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▲ 林嘉欣在《美國女孩》中首次挑戰母親角色。

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《美國女孩》在2018年入選金馬創投，導演阮鳳儀曾以短片《姊姊》獲得「東京國際短片節」最佳觀眾票選獎，這片是她的第一部劇情長片，同時也獲得知名台灣導演林書宇大力讚賞，並擔任《美國女孩》監製。

▲ 《美國女孩》在2018年入選金馬創投。

女主角林嘉欣有感而發的說：「雖然《美國女孩》的故事背景是17年前的 SARS 時期，但是導演好像有預知能力，因為那時候都沒想到今年又遇到疫情，好像世界整個停頓下來，真的很考驗大家，因此非常感恩自己還能演戲！」

▲ 《美國女孩》的故事背景是17年前的 SARS 時期。

《美國女孩》改編自真實事件，以女性成長、身份認同、親情為主題。

故事圍繞著因為生病而將兩個女兒從美國回歸台灣家鄉的母親，在生活經驗和文化差異而衝突不斷的情況下，藉由女性觀點審視獨特屬於台灣地景風貌，與彼此找到生命出路的過程。影片預計明年末上映。

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