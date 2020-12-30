民建聯調查：市民消費意欲下跌　再促港府推全民檢測

▲ 民建聯立法會議員梁志祥（左）和周浩鼎。（林曉君攝）

民建聯發表「消費者信心指數」調查，「綜合消費者情緒指數」、「目前狀況指數」、「消費者預期指數」均告下跌，受訪者對個人未來財政狀況展望亦甚悲觀，民建聯批評港府整體防疫措施不足，打擊市民對整體經濟的信心，促加強防控措施，在安排市民接種疫苗的同時，進行全民檢測，以增加通關機會。

民建聯於本月8日至20日期間，以電話隨機訪問1116人，了解受訪者對本港消費信心的變化，對比6月時的數據，「綜合消費者情緒指數」由64.4下調至61.8；「目前狀況指數」由63.5微跌至62.5；「消費者預期指數」亦由65跌至61.3。調查又顯示，受訪者對個人未來財政狀況展望甚悲觀，其中表示「轉好」的由6月時的18.6%大幅下滑至11.4%；表示「轉差」的則由45%重回49%的谷底水平。

民建聯立法會議員周浩鼎批評，港府整體防控措施不足，甚至有密切接觸者因未能及時送至檢測隔離而不幸倒斃家中。又指疫情一日未完，香港經濟及就業市道復甦只會遙遙無期。

另一名民建聯立法會梁志祥認為，港府必須加強防控措施，加強病毒追蹤及檢測工作效率，同時必須做好疫苗接種的準備工作，包括及早尋覓接種場地、安排物流運輸等，並增設接種疫苗津貼，鼓勵市民接種疫苗。梁志祥認為，若純粹接種疫苗，通關不容易，但若配合全民檢測，通關機會則大增。

他又建議港府，應儘快設立臨時「失業援助金」，以支援失業及開工不足人士。又要求政府修訂防疫抗疫基金資助的提供方式，由過往全數資助給僱主，改為將一定比例資助予僱員，以防止僱主收到資助後結業。此外，亦應將因5000元確診恩恤津貼擴大至須接受強制檢疫隔離的在職人士。

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記者：林曉君