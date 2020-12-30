【恐怖傷人】3女生上課期間突遭淋鏹水 臉上冒烟頭髮眼睛融掉恐毀容

廣東石油化工學院發生嚴重傷人事件，一名男生上課期間，突然向同班3名女同學淋鏹水，導致3名女生嚴重受傷恐毀容。據目擊者稱，受傷女生臉上冒烟頭髮眼睛融掉。

綜合内地媒體報道，事發於周一（28日），涉事男子在上課期間，突然走到前排女生們座位旁，將鏹水潑向女生。有目擊同學表示，有兩名女生的頭髮瞬間融化，臉、眼遭嚴重腐蝕，整個教室充斥尖叫聲，受傷女生跑去廁所，遺下受傷女生大片頭髮。

頭髮都融了，臉上全是，直接冒煙，接著眼睛的膠都融掉了，一路尖叫，好恐怖！

另有目擊者稱，行兇男生命事後還很淡定地站在現場表示，

我和她們有矛盾，你們報警抓我吧！

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傷者隨即被送院救治，據當地醫生稱，傷者受傷比較嚴重，可能會毀容留疤，其中一名女生的眼角膜受到嚴重損傷。茂名市人民醫院證實，該男生潑灑的化學物質是硫酸。

茂南區警方其後通報稱，肇因為矛盾糾紛，該校23歲在讀葉姓男生，向同班3名女同學等潑灑化學物，3名傷者正在醫院治療，均無生命危險；葉男正在刑警隊接受調查。據了解，葉男讀生物技術專業，校方暫未回應學生是如何取得化學物質，具體傷人原因正在進一步調查中。

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責任編輯：羅嘉欣