涉偷信用卡購買兩部手機　28歲男警認罪囚5個月

▲ （經濟日報記者攝）

28歲男警涉於戲院偷取1張信用卡，即日於Apple Store以信用卡購買2部手機，涉案男警早前承認盜竊罪及以欺騙手段取得財產罪，今（30日）於東區裁判法院被判處監禁5個月，即時入獄。裁判官指被告認罪及被捕後有招認，相信被告是真心後悔，惟案件屬信用卡詐騙，除非被告有特殊背景或犯案原因，法庭必須判以阻嚇刑罰。

被告李卓軒（28歲，報稱警察），早前承認1項盜竊罪及1項以欺騙手段取得財產罪。

控罪指，被告於2019年10月14日，在東區太古城道18號太古城中心5樓「MOViE MOViE Cityplaza」偷竊1張屬於黃文浩的信用卡，並以欺騙手段，不真誠地表達他是授權和有資格使用該信用卡，而不誠實地取得銅鑼灣希慎廣場地下「Apple Store」價值近2.5萬元的財產。

裁判官今判刑時指，辯方求情時援引案例，指被告過往沒有案底，行為屬一時貪婪及與本性不符，希望法庭可以考慮判以社會服務令。

裁判官續指，被告在庭上坦白認罪及在被捕後作出招認，相信被告是真心後悔。惟本案同屬信用卡詐騙案，法庭必須認真對待，而根據案例，除非被告有特殊背景或犯案原因，否則須判以阻嚇性刑罰。

裁判官指，本案涉及一次性交易，但金額較大，涉及兩部iPhone，被告使用涉案信用卡購入iPhone後，隨即變賣及獲利，被告犯案的原因亦非特殊情況，惟考慮到被告認罪及作全額賠償，最終判處被告監禁5個月，即時入獄。

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記者：王仁昌