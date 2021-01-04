【生死教育】少女打破忌諱做壽衣Model　朋友疏離家人反對也無悔：請不要把我當瘟神

▲ 95後少女打破忌諱做壽衣Model。

傳統上，殯葬業都被認為不吉利，但一名95後女生就選擇畢業後從事賣壽衣的工作，即使面對朋友疏離、家人反對、人工微薄等問題，她仍然堅持工作，因為她在工作中感受到意義，希望繼續向不同人送暖。

▲ 任賽男親身試穿壽衣供人參考。

據《封面新聞》報道，25歲的任賽男於17年大學畢業後，見到一間淘寶店在招聘，便試著投簡歷。後來收到是殯葬品店錄取通知時也非常猶豫，但男友就支持並安慰她「行行出狀元」。

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起初，她自己都有恐懼和不適應的，連壽衣都不敢看，更何況試穿，總想著穿壽衣會不會不吉利。而媽媽亦反對她從事殯葬業，表示：「你身為女生，怎麼做這行啊，辭職吧。」

不過，工作期間，她漸漸體會到自己的工作能送給人溫暖。她分享，曾遇到一位女孩想為母親早做準備，但又覺得看到壽衣難以承受，於是讓任賽男在「那一日」到來時，第一時間派送壽衣。結果，有日凌晨2點，她接到這名女孩焦急萬分的電話，要馬上送壽衣。

此刻，她很糾結，因為凌晨2點自己一個女孩送壽衣還是有點害怕，但基於該女生哭求她一定要到場，她還是去了。結果，到場後她開始指導如何穿壽衣、放配件，釦子要怎樣扣，陪著女孩走完全程。

她一直握着我的手說謝謝，因爲精神比較緊張，她也說不出別的詞了。但我覺得就是做了該做的事情，給她送去溫暖和安慰。

有時，任賽男亦會在深夜或凌晨收到客戶哭著打來的電話，她會陪客戶聊天，伴他們度過艱難時刻。

後來她完全接受這個行業，並開始敢穿壽衣做模特兒，平時也會兼職做壽衣設計，賣壽衣主播。

死亡也沒什麼好怕，我自己心裏打破了那個恐懼。人生在很多場合都會穿上一件自己的禮服，生老病死是人生必經的一個過程。做壽衣時，會把衣服做成是禮服一樣。

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工作多年，她又難忘有兩名年老的客戶，想買一件年輕款的壽衣。原來，兩老的女兒才29歲，但癌症病情惡化，醫生說要提前準備一下。過了幾日，她收到兩老的訊息，分享一張女兒在醫院走廊穿上壽衣的照片，女兒一直在微笑，令她很感動。

從衣服中能給客戶一些安慰，做這些是很值得。幫人們在生命最後體面告別，是一種慰藉，希望大家能理性看待，不要把我們當瘟神。

很多人覺得殯葬行業都暴利，但她表示其實與普通工作一樣，收入沒有特別高，也沒有特別低。剛入職時，人工才只有3000元。只是想做點有意義的事，以後也會一直選擇做這個行業的。

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責任編輯：羅嘉欣