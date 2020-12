【口罩垃圾】疫情持續全球15.6億個即棄口罩流入大海　需450年才分解每年約100萬隻海鳥死亡

▲ 疫情持續,今年全球有15.6億個即棄口罩流入大海。

全球新冠肺炎疫情持續一年,每天戴口罩防疫的同時,亦製造了不少塑膠垃圾,污染環境。海洋保護組織Oceans Asia的報告指出,估計今年全球有15.6億個即棄口罩流入大海,需要450年的時間才可分解。組織呼籲大眾要確保負責任地丟棄口罩。

總部位於香港的Oceans Asia發表報告《Masks on the Beach: The Impact of COVID-19 on Marine Plastic Pollution》指,今年全球生產了520億個口罩,估計至少有3%流入大海,即大約15.6億個。每個聚丙烯即棄外科口罩平均重3至4克,不當棄置,導致有額外4,680至6,240噸海洋塑膠垃圾出現。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

該組織研究總監Teale Phelps Bondaroff博士指出,這只是冰山一角,這批棄置口罩只佔每年8至1200萬噸海洋塑膠垃圾的一小部份。

Oceans Asia指,即棄口罩由多種熔噴塑料製成,由於成分以及污染和感染的風險而難以回收。當亂扔垃圾,而廢物管理系統不足或不存在,又或者廢物量增加而使系統不堪重負時,這些垃圾就會流入海洋。

塑膠垃圾每年造成約100萬隻海鳥死亡

該組織營運總監表示,這些塑膠垃圾正在破壞海洋:

每年造成大約10萬隻海洋哺乳動物和海龜死亡,超過100萬隻海鳥死亡,甚至還有更多魚類、無脊椎動物和其他動物死亡。

這不但為漁業和旅遊業帶來負面影響,估計每年造成全球經濟損失達130億美元。

報告亦指出,大眾應盡可能佩戴可重用口罩,並以負責任的態度丟棄口罩,減少即棄塑膠的總消耗量,最重要是,減少使用即棄口罩。Oceans Asia又呼籲各地政府:

實施鼓勵使用可重用口罩的政策,例如發布有關正確製造和使用可重用口罩的準則。

研發即棄口罩的可持續替代品。

透過增加罰款以防止亂扔垃圾,並教育公眾負責任處理口罩的方法。

修理並改善廢物管理系統。

【同場加映】70%蔬菜殘留農藥長期食用可致中毒 專家教清洗蔬菜去除殘留農藥

TOPfit 推出食物資料庫,搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤,令您食得有營又健康!立即查看:bit.ly/2UJP4dx

訂閱TOPick Telegram,集合最新優惠及送禮情報:bit.ly/3bebLM2

責任編輯:羅嘉欣