【倫常慘劇】單親媽勒死罕病細女欲與大女輕生　13歲大女掙扎哭訴：可以不要死嗎

▲ 台灣一名單親媽勒死罕見病幼女，再偕同13歲長女食安眠藥自縊輕生。

照顧患病家人心理壓力甚大。台灣一名單親媽媽因照顧患罕見病細女筋疲力盡，加上經濟窘困，便與13歲大女合力勒斃細女，事後與大女服用安眠藥企圖自縊。惟大女難頂勒頸之苦，自行掙脫後哭訴，「我們可以不要死嗎？」但媽媽執意輕生，大女在昏迷前致電父親求救，救護車到場後成功救出兩母女，而細女送院前則回天乏術。

綜合台灣媒體報道，台中一名林姓媽媽在2008年2月誕下先天患罕見病平腦症的細女，後來因夫妻爭吵不斷，同年10月離婚，林媽媽帶同2女獨自在外租屋生活。由於患罕見病幼女不時出現痙攣癲癇，更有嚴重發展遲緩的問題，林媽媽外出工作時，必須聘請看護照顧無自主能力的細女。

照顧罕病女兒身心俱疲

然而，因林媽媽工作不順意，無法再聘請看護，為了照顧幼女只有靠做散工勉強過活，長時間照顧患病幼女導致林媽媽身心俱疲，萌生帶同2女共赴黃泉的念頭。

林媽媽將輕生的計劃告知13歲大女，在去年7月27日先餵安眠藥給細女，待她昏迷後，再偕13歲大女勒斃細女。接著，兩母女食安眠藥後自縊輕生。

大女割繩救母

大女因難耐勒頸痛苦，自行掙脫後向媽媽哭訴，

我們可以不要死嗎？

林媽媽去意已決，忍心對大女說，「你留下來活著，我不想留。」眼見媽媽快將斷氣，急忙以刀割斷繩子拯救媽媽，在昏迷前致電爸爸求救。救護員趕到場後，立刻將二人送院治理，而細女在送院前證實不治。

判刑3年2個月

當局以與少年共同故意對兒童犯殺人罪起訴林媽媽，她堅稱殺害細女是她一人所為，而大女多次出庭為媽媽求情，

媽媽很辛苦，又要照顧妹妹、又要工作，讓妹妹走，我們都很痛苦。

經醫生檢查，證實林媽媽患有嚴重抑鬱症，法官見林媽媽無微不至照顧細女，憐憫輕判她監禁3年2個月。

業主提告賠償房屋損失

可是，由於租屋處變成凶宅，至今未能租出或賣出，業主不甘損失慘重，向林媽媽提告要求賠償，法院最終判處林媽媽應向業主賠償205萬台幣（約56萬港幣）。

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責任編輯︰王明芳