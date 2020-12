【洗米華父子】周焯華跟長子周柏豪齊騷肌　左臂Mandy「愛的紋身」被消失

▲ 洗米華跟長子周柏豪拍父子寫真。

人稱「洗米華」的太陽娛樂高層周焯華,19年傳出跟混血模特兒Mandy Lieu(劉碧麗)分手斬斷不倫戀,而已移居英國的Mandy,跟為洗米華所生的子女過著新生活;至於周焯華亦修心養性,跟正室陳慧玲(Heidi)依然恩愛。

今日洗米華大仔周柏豪在IG上載多張父子半裸照,騷肌之餘大晒溫情,不過網民留意到洗米華3年前跟Mandy「愛的紋身」卻疑似消失。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

46歲的周焯華,跟第一代太太所生的兒子周柏豪,感情一向不俗,近日柏豪在IG上載跟爸爸的騷肌寫真照,兩父子大晒fit爆身型,兩父子分別有合照及單人相,「洗米華」的結實肌肉更不比兒子遜色。

洗米仔周柏豪在帖文中留言:「Abs with dad」,不少好友大讚父子有型,甚至更似兩兄弟。

【洗米華情人】Mandy去年為周焯華誕孻女 稱與洗米華關係仍如家人

▲ Mandy為洗米華誕下多名子女。

向來喜歡在身上刺青的周焯華,分別在左右手臂、腰部及胸口都有紋身,而在照片中可其左胸更紋了「太陽城集團」。

不過,網民就留意到,洗米華在2017年為Mandy Lieu在左手臂內側刻上的紋身,卻神秘消失,未知是拍攝角度,還是後期P走,甚至把紋身洗掉就未可知。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

曾為Mandy刻愛的紋身

周焯華於2014年曾背太太Heidi與混血模特兒Mandy Lieu展不倫戀,對方先後為洗米華誕下了4名孩子。然而期間傳洗米華搭上日模松岡李那,他為向Mandy道歉,故在左臂紋上「I will honour and love you forever」,下款就紋了M.W以代表Mandy及洗米華的愛情。

作為富二代的柏豪,跟繼母Heidi相處融洽,今年24歲生日時,柏豪在IG發布多張家庭合照,洗米華穿上紅色大煲呔,抱實細女展示笑臉,一家大晒溫馨。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

至於Mandy Lieu有傳因感自己為周焯華誕下子女仍未能坐正,終於死心斷5年情分手,跟子女赴英國生活,傳獲3億元作為「掟煲費」,現時在英國當才女寫專欄,早前更爆出分手前再跟洗米華誕下另一BB。