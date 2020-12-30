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【洗米華父子】周焯華跟長子周柏豪齊騷肌　左臂Mandy「愛的紋身」被消失

娛樂 14:54 2020/12/30

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洗米華跟長子周柏豪拍父子寫真。

人稱「洗米華」的太陽娛樂高層周焯華，19年傳出跟混血模特兒Mandy Lieu（劉碧麗）分手斬斷不倫戀，而已移居英國的Mandy，跟為洗米華所生的子女過著新生活；至於周焯華亦修心養性，跟正室陳慧玲（Heidi）依然恩愛。

今日洗米華大仔周柏豪在IG上載多張父子半裸照，騷肌之餘大晒溫情，不過網民留意到洗米華3年前跟Mandy「愛的紋身」卻疑似消失。

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46歲的周焯華，跟第一代太太所生的兒子周柏豪，感情一向不俗，近日柏豪在IG上載跟爸爸的騷肌寫真照，兩父子大晒fit爆身型，兩父子分別有合照及單人相，「洗米華」的結實肌肉更不比兒子遜色。

洗米仔周柏豪在帖文中留言：「Abs with dad」，不少好友大讚父子有型，甚至更似兩兄弟。

【洗米華情人】Mandy去年為周焯華誕孻女　稱與洗米華關係仍如家人

Mandy為洗米華誕下多名子女。

向來喜歡在身上刺青的周焯華，分別在左右手臂、腰部及胸口都有紋身，而在照片中可其左胸更紋了「太陽城集團」。

不過，網民就留意到，洗米華在2017年為Ｍandy Lieu在左手臂內側刻上的紋身，卻神秘消失，未知是拍攝角度，還是後期P走，甚至把紋身洗掉就未可知。

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曾為Mandy刻愛的紋身

周焯華於2014年曾背太太Heidi與混血模特兒Mandy Lieu展不倫戀，對方先後為洗米華誕下了4名孩子。然而期間傳洗米華搭上日模松岡李那，他為向Mandy道歉，故在左臂紋上「I will honour and love you forever」，下款就紋了M.W以代表Mandy及洗米華的愛情。

作為富二代的柏豪，跟繼母Heidi相處融洽，今年24歲生日時，柏豪在IG發布多張家庭合照，洗米華穿上紅色大煲呔，抱實細女展示笑臉，一家大晒溫馨。

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至於Mandy Lieu有傳因感自己為周焯華誕下子女仍未能坐正，終於死心斷5年情分手，跟子女赴英國生活，傳獲3億元作為「掟煲費」，現時在英國當才女寫專欄，早前更爆出分手前再跟洗米華誕下另一BB。

撰文 : TOPick柴犬出動

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