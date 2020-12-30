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【新冠肺炎】再多2名病人不治　至今本港有145宗死亡個案

社會 14:29 2020/12/30

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熱門 保暖大法 超市大搜查 消委會 防敏 堅離地愛堅離地 全民造星III 兒童健康 烹飪教煮 自助餐優惠

（經濟日報資料圖片）

新冠肺炎疫情況持續，今日(30日)再多2名病人離世，涉及明愛醫院一名79歲女病人及一名北區醫院59歲女病人。本港至今已有145宗死亡個案。

明愛醫院一名79歲有長期病患的女病人（個案編號：8070），居長沙灣元州邨元泰樓，於12月28日因盤骨骨折及發燒入住明愛醫院接受治療，其後確診，感染源頭不明；病人情況持續惡化，延至今晨1時10分離世。 

另外，北區醫院一名59歲女病人（個案編號：6877），居大埔廣褔邨廣智樓，因發燒、氣促和失去味覺等徵狀，於12月5日到大埔那打素醫院急症室求診，確診感染新冠肺炎，並轉至內科隔離病房接受治療，同樣屬感染源頭不明個案。

惟病人情況持續惡化，12月6日轉送北區醫院深切治療部，期間一直需要呼吸機協助呼吸，病人最後延至今晨4時05分離世。醫院對病人離世感到難過，會為家屬提供適切協助。

連同上述2名病人，本港至今已有145宗死亡個案；當中有141名病人留醫公立醫院時離世。

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責任編輯：陳正怡

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