【關愛共融】港鐵全力推行關愛共融　車站友善設施助有需人快樂出行

社會上有著各種有需要人士，只要大家付出多一分關懷，便能推動和諧共融的關愛文化。港鐵推出「關愛共融 快樂出行」活動，期望透過一系列關懷備至的服務及設施，配合職員沿途熱心協助，希望為乘客帶來更貼心的出行體驗。

究竟港鐵如何讓不同人士都可以「快樂出行」？港鐵特別拍攝3段短片，為乘客帶來貼心出行體驗。

用了長者優惠數年的Raymond，是一名音樂發燒友。他擁有40多枝結他，一晚演唱20至30首英文歌也不用看譜。喜歡用音樂感染身邊人的他，仍然會到處表演，並以「人老是無所避免，保持心境年輕就不是人人做到」作為他的生活態度。 為了讓長者更方便，港鐵除了於車站提供不同長者友善設施，亦會安排車站職員參加訓練，了解更多長者的實際需要。

初為人父的Micky，為了太太和BB修讀陪月課程，照顧BB對Micky而言沒難度，但如果出街乘車途中要餵BB食奶、換尿片， Micky又會如何應對？ 為了方便新手爸媽照顧BB，港鐵於9個車站增設了育嬰間，亦於14個轉綫車站設置哺乳間！

視障人士Sharon在導盲犬Bene 陪同下，一齊走訪過不少地方。而Sharon亦經常乘搭港鐵，每次都會同Bene結伴同行，加上站內各種協助視障人士出行的設施，都令Sharon出行時非常安心。

【TOPick 6 周年】壓軸大獎送6部iPhone12（128GB）：bit.ly/36yXkmI

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編輯：陳珈希