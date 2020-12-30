教師校內墮樓亡死因續訊　死者死前數天曾表示擔心被趕走

▲ 時任處理課程主任吳銘暉今於死因裁判法院作供。(黃建輝攝)

東華三院李東海小學48歲女教師林麗棠，於去年3月6日在校內墮樓身亡，死因研訊今（30日）續。現任副校長今續作供時指，時任校長羅婉儀曾向死者稱「呢個工作你做成咁，你係咪想唔做」，羅今於庭上否認曾說過以上說話。時任處理課程主任則指，死者死前數天曾對他說「今次好大件事，校長要出警告、要趕我走」。

現任副校長鄭月嫦今繼續作供，她稱死者林麗棠墮樓事件前，時任校長羅婉儀與死者曾就死者漏發活動通告一事會面，鄭當時亦在場，但她沒有聽過羅叫死者辭職，但聽過羅稱「呢個工作你做成咁，你係咪想唔做」。

鄭又供稱，羅溝通方式予同事「有壓迫感」，而她亦曾就羅言談令人不舒服一事，向東華三院項目主任反映，但她不清楚之後的跟進情況。

羅婉儀就鄭副校長稱「有壓迫感」的説法作出提問，羅稱「我一路都冇聽你反映過，我講嘢有壓迫感？」鄭指，羅與同事會面時，均會留意到對方工作不足的地方，並形容羅「好似頭先講嘢咁都急速」，如果內容係批評，更會令人感到壓迫。羅即時反駁「都淨係咁啫，我有冇欺凌辱罵？」鄭承認沒有聽過，但覺得羅毋需以「你做成咁，你係咪想唔做」的言語表達，但羅即時否認她曾說過。

時任處理課程主任吳銘暉則供稱，他於2018年開始與死者於工作上需要合作，故兩人開始熟絡。吳續指，死者經常於圖書館工作，與他於同層工作，他指曾經2次經過圖書館時看見死者在哭泣。當兩人在校內碰面時，亦會談起工作上的難處，吳會安慰死者。

吳續指，死者死前一周內某天曾向他傾訴，他於庭上模仿死者當時緊張的語氣說「今次好大件事，校長要出警告、要趕我走」。吳表示不清楚原因，但大約知道與死者漏發通告一事有關，因為副校長鄭月嫦及後亦跟他提及「校長可能搵你傾，你有心理準備，校長見咗林老師（死者），都鬧得佢好勁」，但羅之後從沒約他會面。

家屬代表律師問及吳，有否覺得羅得知自己在持分者問卷分數低後有所改善。吳則指其他老師曾說羅「鬧人鬧少咗」，但他自己則不認同。吳另指，他得悉羅曾收到匿名投訴信，吳亦指他曾聽羅說過「匿名信投訴係對我冇影響」。聆訊今午續。

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記者：林欣樂。