涉刑毀社民連棺材道具　地盤工辯稱被推倒不知發生何事

▲ 地盤工孫國榮涉刑毀社民連棺材道具，今於東區裁判法院開審。(王仁昌攝)

社民連去年10.1發起遊行，期間數名政見不同人士疑突然衝破警方防線，64歲地盤工人涉聯同他人搶奪道具棺材及用雨傘破壞，被控1項刑事毁壞罪。涉案地盤工人否認控罪，今（30日）於東區裁判法院受審。社民連成員供稱，當日被告嘗試用傘撩棺材及拉扯棺材。被告自辯時則供稱，他前往觀看升旗禮途中遇上遊行隊伍，他遭人從後推倒地上及遭噴胡椒噴霧，不知發生了甚麼事。

被告孫國榮（65歲）報稱地盤工人，否認1項刑事毁壞罪。控罪指，被告於2019年10月1日‬，在‪灣仔軒尼詩道130‬號外，與其他不知名人士無合法辯解而損壞屬於社會民主連線的1個黑色棺材道具，意圖罔顧該財產是否會被損壞；同案被告鄧惠忠（32歲；實驗室技術員）早前認罪及被判18個月感化令。

控方今傳召社民連成員趙志琛作證，趙供稱，案發當日早上約7時半，在軒尼詩道130‬號外有一個集會，集會中有1個道具棺材，是由黑布、紙皮及2枝1.8米長的鐵枝組成，他及後與3人一同抬起棺材，遊行前往萬麗酒店，當時有持反對立場的人士在場，及有警察維持秩序。

趙續供稱，遊行途中有4名男子突然衝出，搗亂及嘗試搶棺材，其中1人當時手持撐開了的7-11便利店雨傘，嘗試用傘撩棺材，雙方混亂中發生拉扯，他其後失去平衡及倒地，需要由警員扶起，而該持傘男子亦倒在他身旁。趙指他重新站起來時，棺材已跌在地上，紙皮散落一地及其中1枝鐵枝折斷。

趙其後在庭上進行認人，裁判官下令庭內人士暫時脫下口罩，趙認出被告即為當日持傘男子。

辯方盤問時，向趙指出當日只有其他人嘗試搶棺材，而被告並沒有用手搶。趙不同意，指包括被告在內的4人一同搶棺材，趙又指被告曾拉扯自己。

辯方又向趙指出，棺材是因為跌在地上而損壞，並非由被告損壞，趙不同意。辯方另問及趙有否看見被告的雨傘接觸到棺材。趙指當時情況混亂，所以未能看見。警員林皓培則供稱，案發時他看見被告持傘觸碰到棺材，而棺材其後跌在地上。

裁判官裁定案件表證成立。被告自辯稱，當日早上他前往金紫荊廣場觀看升旗禮，因為太陽猛烈，他沿途一直撐著傘，他途中看見有遊行隊伍，及後他一度停在與棺材相距約1米處，而他與棺材之間被5至6人相隔，在他停留的那一刻，後方有人推他，他其後跌倒地上及遭人噴胡椒噴霧。

被告續指，他曾向其他人要求水，惟他遭人拖行及後被捕。被告強調不知道當時發生了甚麼事。

控方盤問時問及被告是否知道升旗禮的時間，被告表示不知道，但指年年都會觀禮，有時遲、有時早。控方續指出當日升旗禮不設公眾觀看區，惟被告反駁「無（公眾觀看區）唔代表唔去得」。

控方又問被告，他當時有否看見反對社民連的人士在場，被告稱沒有。控方續向被告指出，他當日到場目的並非觀禮，而是為了衝擊社民連遊行，被告否認。裁判官將案件押後2021年1月22日作裁決，期間被告續准保釋。

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記者：王仁昌