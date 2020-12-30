不滿古洞粉嶺發展收地補償方案　寮屋戶申覆核不獲受理

▲ 馬屎埔村民陳基裘就清拆賠償方案申司法覆核許可，高院法官今頒下判詞拒絕受理。(經濟日報資料圖片)

受古洞北及粉嶺北新發展區第一階段發展工程影響範圍內的寮屋居民，早前入稟高院申請司法覆核，質疑地政總署及發展局就清拆行動提出的加強措施中，沒有為寮屋戶提供應得的補償，有違《基本法》保護的私有產權限，而有關措施亦缺乏公正諮詢等，要求作出改善。法官今(30日)今頒下判詞，指私有財產不包括非法或無合法業權的寮屋，有關加強措施亦非缺乏諮詢，故拒絕受理申請。

申請人陳基裘，答辯人為發展局及地政總署。案件早前於高院審訊，法官於判詞中指，申請人認為政府應視已登記寮屋為有價值的私有財產來作出補償，由於有關加強措施沒有為寮屋提供應得補償，因此有違《基本法》所保護的私有財產。

法官則指申請人已登記的寮屋並沒有土地合法業權，或違反私人土地契約條款而沒有獲得政府批准，性質上屬非法或違反地契，並無合法業權。根據《基本法》第6條及第105條保障的私有財產，並不包括非法或無合法業權的寮屋。

申請人又質疑受發展清拆影響的農民與業務經營者計算補償額方法不同，構成不公平對待。法官則指申請人沒有聲稱是受發展清拆影響的農民，故沒有充分利害關係，亦沒有法律地位作挑戰。

申請人又指加強措施缺乏公正的諮詢，惟法官指政府已就加強措施作出諮詢 ，即使在某些情況下，法庭認為政府有義務作出諮詢，有關義務的程度和範圍應由決策者作出決定。

法官指根據申請人向地政總署提供的資料，申請人自2015年起便居於公屋單位，並不符合加強措施下的安置及核准特惠津貼的資格，故不能受惠於加強措施下的「核准特惠津貼」，亦沒有法律地位提出司法覆核申請，基於沒有可合理爭辯之處，因此不受理其申請，並不作訟費命令。

實時追蹤香港各地區疫情個案，立即下載經濟日報App：https：//bit.ly/2JdOaiS

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https：//bit.ly/2JdOaiS

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https：//bit.ly/3bebLM2

記者：林育慧