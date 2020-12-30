【新冠肺炎】醫管局13間普通科門診將於元旦提供服務　求診者可電話或手機App預約

▲ 醫管局13間普通科門診診所將於元旦（1月1日）假期提供服務。（資料圖片）

醫管局發言人今日（30日）表示，轄下其中13間普通科門診診所將於元旦（1月1日）假期提供服務。求診人士可如平日般透過電話預約系統或「HA Go」流動應用程式內的「預約普通科門診」功能，預約診症時間。

發言人同時提醒市民，有鑑於新冠肺炎在本港的疫情反覆，市民在節日亦應繼續保持警惕，避免參與大型聚會和減少聚餐，注意個人及環境衞生，遵守防疫措施包括佩戴口罩、經常洗手及保持社交距離。

市民可透過醫管局網頁或「HA Go」流動應用程式內的「醫管局與你」，參考各公立醫院急症室等候時間的最新資訊。市民亦可瀏覽食物及衞生局基層醫療指南，選擇適合自己的家庭醫生及查閱其應診資料。

此外，市民如在假期期間有需要領取檢測樣本收集包，或遞交樣本，可到8間普通科門診診所，或到20個港鐵站領取樣本收集包。

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記者：陳子謙