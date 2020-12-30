疫情下教師工作負擔壓力大　美國教師短缺問題或加劇

▲ 疫情期間，美國有不少教師申請提前退休、辭職或放無薪假，導致不少學校面臨教師短缺危機。

近年美國出現教師短缺問題，受新冠肺炎疫情影響下，當地不少學校教師申請辭職或提前退休，讓當地學校人手不足，其教師短缺問題日漸加劇。

據《華爾街日報》報道指，在疫情下美國正面臨教師短缺危機。報道指，疫情期間，不少教師申請提前退休、辭職或放無薪假。另外，各地區學校亦有裁減助教及行政人員等，導致人手不足，甚至需要招募家長擔任代課教師。疫情持續期間，教師不但要進行綫上綫下授課，教導學生數目增加，另外更要負責打掃教室，看護孩子等工作，令其工作壓力及負擔大增。

據美國勞工統計局數據指出，在本年11月份，美國公立學校就業率較2月份下降8.7%，為2000年以來的最低水平。據美國聯邦政府數據顯示，在2018年，超過40個州份的數學、科學和特殊教育類教師數目短缺。此外，全國各地教師短缺情況不一，而某些特定地區問題較為嚴重，例如農村地區的教師一般工資較低，也較少人願意到當地工作。

數據顯示，最少有460名教師因疫情而辭職、退休或放無薪假，另有200位教師在開學數週內便申請辭職。本年8月至10月期間，退休的教師人數激增，較上一年增加24%。事實上，學校除了提高教師薪資之外，在疫情下也應注意教育工作者的心理狀況及精神健康，並給予適當支援，才能有效留住員工。

責任編輯：李寶如