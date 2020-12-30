  • 15°C
香港時間 : 20201230日 (三) 17:42
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 保暖大法 超市大搜查 消委會 防敏 堅離地愛堅離地 全民造星III 兒童健康 烹飪教煮 自助餐優惠
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

疫情下教師工作負擔壓力大　美國教師短缺問題或加劇

職場 15:51 2020/12/30

分享：

熱門 保暖大法 超市大搜查 消委會 防敏 堅離地愛堅離地 全民造星III 兒童健康 烹飪教煮 自助餐優惠

疫情期間，美國有不少教師申請提前退休、辭職或放無薪假，導致不少學校面臨教師短缺危機。

近年美國出現教師短缺問題，受新冠肺炎疫情影響下，當地不少學校教師申請辭職或提前退休，讓當地學校人手不足，其教師短缺問題日漸加劇。

據《華爾街日報》報道指，在疫情下美國正面臨教師短缺危機。報道指，疫情期間，不少教師申請提前退休、辭職或放無薪假。另外，各地區學校亦有裁減助教及行政人員等，導致人手不足，甚至需要招募家長擔任代課教師。疫情持續期間，教師不但要進行綫上綫下授課，教導學生數目增加，另外更要負責打掃教室，看護孩子等工作，令其工作壓力及負擔大增。

據美國勞工統計局數據指出，在本年11月份，美國公立學校就業率較2月份下降8.7%，為2000年以來的最低水平。據美國聯邦政府數據顯示，在2018年，超過40個州份的數學、科學和特殊教育類教師數目短缺。此外，全國各地教師短缺情況不一，而某些特定地區問題較為嚴重，例如農村地區的教師一般工資較低，也較少人願意到當地工作。

數據顯示，最少有460名教師因疫情而辭職、退休或放無薪假，另有200位教師在開學數週內便申請辭職。本年8月至10月期間，退休的教師人數激增，較上一年增加24%。事實上，學校除了提高教師薪資之外，在疫情下也應注意教育工作者的心理狀況及精神健康，並給予適當支援，才能有效留住員工。

責任編輯：李寶如

相關文章

【求職陷阱】移民加國網上搵工要小心　假招聘廣告
17:27 2020/12/29
【求職陷阱】移民加國網上搵工要小心　假招聘廣告
以為有聖誕花紅分？美公司測試員工安全意識
14:40 2020/12/28
以為有聖誕花紅分？美公司測試員工安全意識
【職場奇聞】為搶PS5遲到！美資深太空兵遭降級處分、減人工
15:05 2020/12/24
【職場奇聞】為搶PS5遲到！美資深太空兵遭降級處分、減人工
【戰疫英雄】美醫療機構為醫護人員　發放「英雄獎金」、延長有薪假
14:21 2020/12/23
【戰疫英雄】美醫療機構為醫護人員　發放「英雄獎金」、延長有薪假
辭職 退休 疫情 壓力 低水 無薪假 行政 學校 美國 新冠肺炎

最高瀏覽

【狠心棄養】Tesla 車主載年老拉布拉多郊外棄養 忠犬原地守候苦等主人到天黑
16:02 2020/12/29
【狠心棄養】Tesla 車主載年老拉布拉多郊外棄養 忠犬原地守候苦等主人到天黑
【N無津貼】港府預留14億元推第二輪「N無津貼」 1月4日起接受申請3人住戶獲派1.25萬元
11:23 2020/12/29
【N無津貼】港府預留14億元推第二輪「N無津貼」 1月4日起接受申請3人住戶獲派1.25萬元
【回歸大台】高鈞賢外闖後更珍惜機會　放棄北上回港陪女友挽救感情
18:00 2020/12/29
【回歸大台】高鈞賢外闖後更珍惜機會　放棄北上回港陪女友挽救感情