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【新冠肺炎】政府收緊強制檢測指引 張竹君指再有40多幢大廈須強制檢測

社會 16:42 2020/12/30

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張竹君表示，再有40多幢大廈須強制檢測，食衛局將稍後公布名單

本地第四波疫情持續，衞生防護中心公布，本港今日（30日）新增54宗確診個案，包括7宗屬輸入個案，本地個案佔47宗，當中13宗屬源頭不明，患者年齡介乎5歲至91歲。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君醫生和醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞醫生在記者會交代最新疫情。

張竹君提到，昨日已宣布若一棟大廈出現有兩個不認識的單位的患者確診，該幢大廈就需要接受強制檢測，預計有40多幢大廈需進行強制檢測，食衛局將盡快公布名單。她續指，該40多幢大廈在九龍區較多，而新界及港島區亦有大廈需進行強制檢測，目前未有預計多少居民須進行檢測。

張竹君亦指，當中有逾10幢大廈涉及同一座向或同一層單位，認為情況並不罕見，呼籲居民要保持環境衞生，亦要做好防疫措施，特別留意污水渠或其他環境污染。

張竹君表示，再有40多幢大廈須強制檢測，食衛局將稍後公布名單（陳靜儀攝）

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記者：曾卓鋒

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