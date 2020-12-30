【新冠肺炎】新增54宗確診個案　47宗屬本地個案包括13宗源頭不明

▲ 本港今日（30日）新增54宗確診個案。

本地第四波疫情持續，衞生防護中心公布，本港今日（30日）新增54宗確診個案，包括7宗屬輸入個案，其中2人由英國返港；本地個案佔47宗，當中13宗屬源頭不明，患者年齡介乎5歲至91歲；另有50多宗初步確診。衞生防護中心傳染病處主任張竹君，以及醫管局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞出席記者會交代最新疫情。

張竹君提到，昨日已宣布若一棟大廈出現有兩個不認識的單位的患者確診，該幢大廈就需要接受強制檢測，預計有40多幢大廈需進行強制檢測，食衞局將盡快公布名單。詳情即看：【下一頁】

對於確診數字回落較慢，張竹君擔心長假期後可能有些聚會，又指近2日有個案更涉及20人聚會，坦言未來3日繼續多聚會，不排除會有超級傳播者，疫情有機會反彈。詳情即看：【下一頁】

佛教醫院內科病房83歲男病人初步確診，涉事病房早前已有一名病人和一名護士確診，詳情即看：【下一頁】

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記者：陳子謙