【新冠肺炎】自由黨調查發現4成受訪市民對疫苗存疑慮無計畫接種

▲ 自由黨調查發現，有4成受訪市民對接種疫苗仍持觀望態度，顯示市民對疫苗存有疑慮。（曾耀輝攝）

新冠肺炎疫情持續近一年，政府早前購入三款疫苗，預料明年首季可為港人接種，惟一項調查發現，有4成受訪市民對接種疫苗仍持觀望態度，政黨認為顯示市民對疫苗存有疑慮，促政府主動發布更多有關三款疫苗的資訊及測試數據，加大力度宣傳以釋除公眾疑慮。

自由黨在本月22日至27日，透過電話訪問了2,691名18歲以上市民，調查發現，近9成受訪者知道政府已經採購3款新型冠狀病毒疫苗，約6成人已計劃會接種，即仍有4成受訪者沒有計劃接種。

在6成表示有計劃接種疫苗的市民中，過半數受訪者知道3款不同新冠疫苗的產地來源，亦有逾半數受訪者表示政府應立法強制全部居港市民必須接種疫苗，反對的則只有約32%；另有約55%受訪者贊同及非常贊同政府應給市民自行選擇接種哪款疫苗。

黨主席張宇人表示，市民對注射疫苗仍然抱觀望態度，他指引述專家指只要一個地區中有6成人通過感染病毒或接種疫苗獲得抗體，該地區即會有群體保護效應，病毒再難以透過社區接觸傳播，不過亦認為政府可增加誘因及推廣，釋除市民疑慮；又認為政府應優先為飲食、零售等經常接觸市民的行業從業員接種疫苗，期望計劃開始後，政府能盡快放寬各行業的營業限制。

而黨魁鍾國斌亦認為，新冠疫苗能協助本港邁向確診「清零」，期望內地可以容許接種疫苗的市民豁免14天入境檢疫。他批評，政府官員控疫同時，要考慮各行各業市民的生計，不應只聽專家意見，形容部分專家「幾十萬月薪」，忽略市民生計，以至提出措施時「不負責任」。

立法會議員邵家輝就指，按摩院、美容院等場所已停業一段長時間，希望政府盡快容許它們有條件復業，否則即使提供津貼，相關處所都難以渡過難關。

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記者：洪芷晴