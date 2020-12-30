【教師爸爸】好老師臨終前堅持病床上改作業　女兒心痛亡父工時長籲善待教師

▲ 教師爸爸離世前一天仍堅持在病床上批改作業。

不少人認為老師薪高糧準是理想職業，卻忽略了他們額外付出的工作時間。美國一名教師爸爸不幸患上重病，直至離世前一天仍堅持在病床上批改作業。他的女兒在社交媒體發文指，爸爸走到人生盡頭依然肩負為人師表的責任，心痛他工時長，呼籲大家善待教師。

綜合外媒報道，美國德州一間中學的數學老師Alejandro Navarro，本月因健康急轉直下，被送進醫院接受治療，可惜他最終於12月16日逝世。他的女兒Sandra A. Venegas在父親離世後兩日，於facebook發文表示爸爸在去世前一天，仍擔心學生的進度報告評分︰

他知道自己要去急症室，所以收拾了手提電腦和充電器，以便可以繼續工作。

▲ 即使自知人生走到盡頭，數學老師仍埋頭苦幹批改學生作業。（Sandra A. Venegas fb圖片）

病床上低頭批作業

Sandra指當時爸爸的情況不妙，醫生來看他，並為他進行各項檢查，又詢問如果他心臟停頓，會選擇進行心肺復甦法和插喉，還是停止救治。他回答醫生的問題後，竟然繼續低頭批改學生作業。

女兒憶述她最後一次見到爸爸是12月14日，她和爸爸相處了兩小時，但爸爸一直埋頭苦幹工作。她寫道︰

我希望當時能關掉他的電腦，享受父女最後時光……

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別把超時工作合理化

教師投入很多額外的時間工作，卻很少人注意到。同為教師的Sandra稱，即使教師在新冠肺炎疫情期間，甚至身在健康危機中，依然擔心未能完成職責。她提出︰

如果大家的另一半是老師，請你為他 / 她設下工作時限；如果你的父母是老師，請禁止他們回家後繼續工作。

她請大家善待教師，不要將超時工作合理化，更表示「你在職場可被人取代，但你在家庭卻無可取代」，也希望教師愛惜身體。最後，她強調爸爸的死因與新冠肺炎無關，避免不必要的揣測。

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責任編輯︰王明芳