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「演制協會」再度籌辦網上跨年騷　群星參演為演藝業界打氣

娛樂 12:12 2020/12/30

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演制協會舉辦跨年網上騷。

「香港現場演出及制作行業協會」（演制協會） 繼7月陳奕迅《Live is so much better with Music Eason Chan Charity Concert》慈善音樂會，以及9月份開始一連16場的網上音樂會《#STAYTUNED+》 後，將於今年除夕夜舉辦《Let It Go 2020》 網上音樂會，齊齊送走2020年。

「演制協會」聯席主席何麗全表示，2020年對香港各行各業，包括演制行業也是非常艱難的一年，除夕夜倒數活動為能夠在現時演制活動基本上停頓的情況下，給業界創造開工機會，所以便催生了這個Countdown音樂會。

《Let It Go 2020》網上Countdown音樂會多位演出者參予，包括黃百鳴、薛家燕、陳欣健、尹光、Joey Tang、雷有輝、Supper Moment、胡渭康、海俊傑、王梓軒、林德信、何婉盈、張可永、張子丰、歌莉雅、關嘉敏（Carman @ Bingo）、羅啟聰、菁瑋、陳恩碩、陳明憙、天堂鳥、蘇慧恩、侯慧寧，蘇煒喬、李日朗等。

Supper Moment是演出單位之一。

遠在加拿大的盧業瑂、身處台灣的閻奕格，以及來自澳門的龍世傑、陳慧敏、祖絲、歐陽兆樺等藝人一起以不同形式參與及支持，其他演藝界名字亦將陸續有來。

演出將在31號晚上10:30開始於直播節目中會透過現場演出，線上Zoom即時互動，結合預錄環節，連同從未曝光的演唱會片段為觀眾帶來祝福與鼓勵，和大家一起送走艱苦的 2020，迎接重新開始的2021。

撰文 : TOPick柴犬出動

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歌手 薛家燕 黃百鳴 雷有輝 王梓軒 林德信 海俊傑 Supper Moment 演唱會

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