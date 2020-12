「演制協會」再度籌辦網上跨年騷　群星參演為演藝業界打氣

▲ 演制協會舉辦跨年網上騷。

「香港現場演出及制作行業協會」(演制協會) 繼7月陳奕迅《Live is so much better with Music Eason Chan Charity Concert》慈善音樂會,以及9月份開始一連16場的網上音樂會《#STAYTUNED+》 後,將於今年除夕夜舉辦《Let It Go 2020》 網上音樂會,齊齊送走2020年。

「演制協會」聯席主席何麗全表示,2020年對香港各行各業,包括演制行業也是非常艱難的一年,除夕夜倒數活動為能夠在現時演制活動基本上停頓的情況下,給業界創造開工機會,所以便催生了這個Countdown音樂會。

《Let It Go 2020》網上Countdown音樂會多位演出者參予,包括黃百鳴、薛家燕、陳欣健、尹光、Joey Tang、雷有輝、Supper Moment、胡渭康、海俊傑、王梓軒、林德信、何婉盈、張可永、張子丰、歌莉雅、關嘉敏(Carman @ Bingo)、羅啟聰、菁瑋、陳恩碩、陳明憙、天堂鳥、蘇慧恩、侯慧寧,蘇煒喬、李日朗等。

▲ Supper Moment是演出單位之一。

遠在加拿大的盧業瑂、身處台灣的閻奕格,以及來自澳門的龍世傑、陳慧敏、祖絲、歐陽兆樺等藝人一起以不同形式參與及支持,其他演藝界名字亦將陸續有來。

演出將在31號晚上10:30開始於直播節目中會透過現場演出,線上Zoom即時互動,結合預錄環節,連同從未曝光的演唱會片段為觀眾帶來祝福與鼓勵,和大家一起送走艱苦的 2020,迎接重新開始的2021。