趙慧珊獲「勁爆躍進歌手」獎　Aka自嘲黑仔望奪獎可轉運

▲ Aka今年專注個人發展。

趙慧珊（Aka）今年專注個人發展，更先後推出多歌不同曲風的歌曲，今年的《新城勁爆頒獎禮2020 》，Aka更獲得「勁爆躍進歌手」。

對於2020年的努力獲肯定，Aka直言相當開心，她說︰「感謝主辦單位及同事，這一年給好多支持我，雖然今年受疫情影響，但努力沒有白費，被人睇到Aka在音樂上的進步，係好開心嘅事。」

她更自嘲︰「2020年自己比較『黑仔』，但年尾有獎拎，希望黑氣快些過，將好運帶落新一年。」

Aka透露新一年會繼續專注音樂，更為自己訂下多個目標，她說︰「本來這一年想再試唔同曲風，發掘更多可能性，當然還開個迷你演唱會，這個是我的夢想。」

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▲ Aka希望將好運帶落新一年。

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趙慧珊還表示最近買了一部琴，希望可以解鎖新技能，她說︰「我最近買了琴，自己本身不是太懂玩樂器，但想學彈琴，新一年起碼最少可以識彈自己其中一首歌，自彈自唱到給粉絲聽。」

被問會否會現在才學琴太遲？Aka說︰「有心不怕遲，最近自己實踐了不少挑戰﹐好似去玩滑翔傘，同埋被狗咬傷後再到狗場做義工，所以新一年會繼續挑戰自己，彈琴是其中一樣。」

▲ Aka最近買了一部琴，希望可以解鎖新技能。

至於會否打算做創作歌手？ Aka說︰「這事自己沒去諗，始終都是剛開始學，不過每位歌手都帶望擁有自己創作的歌曲。」此外，Aka希望新一年疫情快點完結，她說︰「好掛住舞台，好想現場唱歌給粉絲聽。」

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