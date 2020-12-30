【新冠肺炎】佛教醫院內科病房83歲男病人初步確診　涉事病房曾有病人和護士確診

▲ 佛教醫院內科病房83歲男病人初步確診。（資料圖片）

本地第四波疫情持續，衞生防護中心公布，本港今日（30日）新增54宗確診個案，包括7宗屬輸入個案，其中2人由英國返港；本地個案佔47宗，當中13宗屬源頭不明，患者年齡介乎5歲至91歲；另有50多宗初步確診。衞生防護中心傳染病處主任張竹君，以及醫管局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞出席記者會交代最新疫情。

何婉霞指，佛教醫院內科病房83歲男病人初步確診，涉事病房早前已有一名病人和一名護士確診，由於他與早前確診病人同一病房但不同病格，已被列為其他接觸進行醫學監察，由於沒有進入檢疫中心，其後為他採集深喉唾液樣本後初步確診，感染源頭和其他接觸史仍有待調查，明日（31日）會再交代詳情。

她又指，該名83歲男病人在本月2日至23日入住佛教醫院A5N病房，23日下午康復出院返回黃大仙聖公會護養院，在老人院住2日後，24日深夜11時許有不舒服和發燒，到伊利沙伯醫院急症室求醫，當時為他檢測以及隔離治療。男病人在本月25日和28日檢測以鼻咽拭子採樣，兩次均呈陰性結果，但審慎起見今日（30日）再做檢測呈初步陽性。

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記者：陳子謙