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【主播爸媽】愛妻劉紫鳳被有線裁員　「颱風之子」潘蔚林一家Staycation賀結婚10周年

育兒經 17:27 2020/12/30

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主播爸媽潘蔚林和劉紫鳳慶祝結婚10周年。

有線新聞部本月初裁走40人，而中國組全體及港聞組16人亦請辭以示不滿。被裁的員工當中包括任職15年的主播劉紫鳳，當晚回家後即向6歲兒子潘靖然坦白失業，令人心痛。劉紫鳳的TVB主播老公潘蔚林近日貼心安排Staycation，慶祝二人結婚10周年，相信劉紫鳳的心情已平復不少。

潘蔚林和劉紫鳳一向低調，鮮有向外公開合照。（微博圖片）

現年42歲潘蔚林和38歲劉紫鳳於2010年底結婚，4年後誕下兒子潘靖然。兩人效力不同電視台，潘蔚林於TVB至今任職16年，採訪及主播經驗豐富，最為人熟悉是每逢打風，就會見到潘蔚林在烈風下直擊市面風勢，有「颱風之子」之稱。

潘蔚林和劉紫鳳育有一子。（劉紫鳳facebook圖片）

打風經典報道「向MJ致敬」

其中潘蔚林於2009年7月凌晨，在尖沙咀碼頭一帶報道颱風「莫拉菲」襲港消息，當時天文台已發出9號風球，潘蔚林仍親身上陣「試風式」報道。

期間他的拖鞋和頭盔被吹走，要紮行馬以防被吹跌，他更示範身體要「向前傾斜」，並做出Michael Jackson的經典跳舞動作「45度傾斜」去形容風力之強，被網民大讚是颱風報道的經典畫面。現在每次打風，潘蔚林的cap圖都會被網民轉發嘲笑。

點擊即睇潘蔚林「試風」報道︰

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劉紫鳳任職有線主播15年被裁

潘蔚林太太劉紫鳳曾在無綫新聞實習及擔任主播，其後轉職有線新聞擔任主播，是她第一份正職，直至月初被有線裁走，剛好是她加入有線15年半的日子。

劉紫鳳其後在facebook撰長文抒發離職感受，因事情來得突然，連在直播室影相留念的機會也沒有，只能在有線facebook截圖最後一晚出鏡的畫面留念，令人傷感。文中她特別提到，最不滿是高層打算找KOL報道新聞。

劉紫鳳被裁後感慨，未能與觀眾在鏡頭前說再見。（劉紫鳳facebook圖片）

劉紫鳳被裁當晚帶行李箱回家，兒子見到媽媽不開心，即上前問候，劉紫鳳抱著兒子坦白相告︰

媽媽無得再做自己最鍾意嘅工作啦！

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一家三口酒店房用餐賀錫婚

她坦言在有線新聞人工不高，但一直以在有線新聞工作為榮。她離任後開設了facebook專頁更新個人動態，前日（28日）便貼出一家三口慶祝結婚10周年的照片。她表示是第一次Staycation，安排了房間用餐，「最開心就係個小電燈膽」。網民留言祝福一家人幸福快樂，活得隨心所欲。

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責任編輯︰林綺玲

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