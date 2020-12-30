【揚眉女子】佐敦人龍糕點舖蒸出母子情　潮州女將堅持良心製作

▲ 佐敦人龍糕點舖，也是方太一家5口的心血結晶。

只要你下午走過佐敦上海街的方太糕品舖，總會發現一條長長的人龍。而在店內的廚房，方太和兒子Eric則忙著從蒸籠捧出一底底的糕點，再由Eric用鐵呎切成方寸間的眉豆糕、綠豆糕，「做糕最重要真材實料，桂花人家用300多元一斤的，我們買500元多的那款，做出來才夠香。」健康寡糖，良心製糕，客人食完開心，才是方太真傳下的快樂回饋。

▲ 方太家庭式製作各式糕點，贏得一眾街坊的支持。( 攝影︰黃建輝 )

方太糕品舖前的人龍，每每讓區外人覺得他們的出品「係咪咁好食」，而令生客躍躍欲試，再從而變成捧場客。店的靈魂人物自然是方太，今年62歲的她10多年前本在佐敦道開糕品店，生意奇佳，東主看到店面很旺，乾脆賣掉，小店沒得續租，只好退別「糕壇」休息。

方太出山 重本健康糕點

8年後，方太照顧孫兒忙得不亦樂乎，但同時亦有熟客苦苦追問她何時才重出江湖。「女兒其實一直叫我出來做，但我說老了，她說不怕家人會支持。」方太心裏踏實，才在3年前租了現在的上海街的舖址，街坊們也聞風而至，方家總動員更是忙過不停。

方太出身於潮州揭陽，父親是當地中醫，但她一手的製糕手藝卻是傳承自母親。

我由細做到大，母親教我做各式潮州茶粿，過節如佛誕就會做很多，在祠堂派給親友。我的兄長都繼承父業當中醫，只有我想做糕點，不想技藝失傳。

方太的父親常為村民贈醫施藥，他們也投桃報李，以特產回饋，「爸爸常說最緊要幫到人，心才安樂。」

▲ 佐敦的方太糕品舖，門口永遠有條長長的人龍，Eric說「疫情下已沒有遊客，否則人龍排到街尾。」( 攝影︰黃建輝 )

現下的糕點舖是家庭式經營，大仔Eric和二仔午9時多就來準備開店了，方太方生則於下午1時多才接班，一直做糕直至凌晨2、3時，工時特長。糕點舖後的廚房有10個蒸爐，全天候梅花間竹地蒸製，每種糕點會製5盤，但往往火速售罄。

方太太堅持自家製糕︰紅豆糕、眉豆糕、綠豆糕、馬豆糕、芝麻卷、白糖糕等，且挑選最佳用料，天津大紅豆、美國大眉豆、日本抹茶粉，並以雞心棗製紅棗糕，

製桂花糕的桂花，有的效果不太香，別人用300多元一斤的桂花，我們則用500多元的。傳統的潮州茶粿，部分有蝦有豬肉，但這裏都係素。現在的人都追求養生，故我們都調教口味變少甜。

方太表示，要做身體有益的糕點，如綠豆清熱解毒、眉豆去濕、桂花杞子有滋陰補腎之功，至於黑芝麻更含高鈣，兼對腸胃好等，全用料實在，就是食材來貨價提升，現在的糕點也是售18元3件。

大仔傳承糕點使命

以人氣度最高的缽仔糕為例，他們將澄麵、粘米分調成粉漿，再用手攪勻變滑，將三勺半粉漿倒任煮沸的黃糖水中，拌式再倒入粉漿內。之後將煮好的一舀紅豆加入，再放入蒸爐蒸製。「日日蒸500多個缽仔糕，之前蒸1,000多個都不夠買。不少醫院、學校也來訂製。」

至於其他糕點，如紅豆糕有大量紅豆平均分布，糕韌有嚼勁；黑芝麻卷則是以石磨自製細滑芝麻，每天賣過百盤，前後也需蒸上5小時才完成，清香而不過甜。椰汁馬豆糕帶香濃的椰汁和奶味，配上馬豆豆香，也是記者的至愛，馬蹄糕的馬蹄爽口清香，也是必選的佳品。

▲ 方太的大仔Eric，待糕點出爐後，即以鐵呎切成方寸，相當忙碌。( 攝影︰黃建輝 )

店要靠方家5人通力合作 ，才能紮穩事業根基而成為人龍店。當中的大仔Eric，本畢業於理大的酒店及旅遊業管理學院，自幼品嘗母親「糕手」之作，知道媽媽重出江湖即傳承幫手。

我們後生有自己的一套，譬如傳統的馬豆糕拿出來，放在室溫會鬆塌，我會再創作改良，現在我們的出品糕身會挺立，中間很有技巧，錯一點都很難弄。

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Eric也表示，酒樓的馬蹄糕的馬蹄只有一點點，「客人食完失望，我們又不想，寧可落足料，他們吃得滿足就好，現在算是薄利多銷，這也是多人幫襯的原因。」

撰文︰馮柏偉