【除夕倒數】旅發局網上播預製片迎2021年　市民可留家倒數跨年【附連結】

▲ 旅發局將於網上播放預製跨年短片迎接2021。（旅發局提供）

2021年即將到來，但因新冠肺炎疫情未止，旅發局取消今年除夕倒數煙花實體匯演，改為播放預製好的跨年短片，供市民安坐家中，透過手機或電腦上網，一起迎接2021，祝願新一年更美好。

「香港除夕倒數」社交平台串流及短片下載詳情：

當踏入元旦一刻，旅發局網站、YouTube 頻道及Facebook 專頁會播放一條長約2分鐘的預製短片，展示維港煙花美景及兩岸地標建築，再以後期製作加入不同祝願語句，配合視覺效果及音樂，為全香港市民及世界各地民眾打氣。

旅發局預製跨年短片模擬圖片：

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旅發局指，明晚（31日）11時正開始，旅發局網站及YouTube頻道會啓動倒數時鐘，局方Facebook專頁上的倒數時鐘亦會於晚上11時30 分開始計時，市民可隨時進入以上平台，隨著倒數時鐘一起踏入元旦。

預製跨年短片將於明年1月1日凌晨1時起，上載至旅發局網站、YouTube 頻道及Facebook 專頁，鼓勵市民與本地及香港以外親友分享，送上祝福。

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記者：陳曉瑩