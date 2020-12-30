【網購陷阱】港人網購逾400元長腳蟹後賣家失聯　200人成立苦主聯盟揭網店5宗罪

▲ 網購盛行，有不法之徒疑在Facebook專頁用新鮮食材作招徠，繼而行騙。

新冠肺炎疫情下，政府鼓勵市民居家抗疫，網購盛行，不少人都多留在家中煮食，甚至會網上購買食材。有港人透過Facebook專頁網購一隻逾400元的「帝王蟹」（長腳蟹）後，賣家收款後不但未有如期送貨，更將買家「封鎖」，甚至將原先的專頁改名等，最終失聯，令事主追討無門，懷疑受騙。受影響的約200名苦主們更自行成立「苦主聯盟」，勢揭網購黑店5宗罪，料涉款至少5﹑6萬元。

黃小姐於平安夜（24日）在Facebook瀏覽到一個銷售海鮮及新鮮食材的專頁，被其帝王蟹相片吸引，對方在帖文裡圖文並茂地介紹帝王蟹只賣488元一隻，聲稱來自挪威，至少重5斤。

她說，自己有網購習慣，當日雖已購買了晚餐食材，但為了「想聖誕節開心一下」，遂在帖文留言訂購一隻，賣家隨即透過私訊解說產品詳情﹑價錢﹑運送方式等，她因而不虞有詐，確認購買，用轉數快向對方付款。

黃小姐憶述，賣家答應會於當日晚上7時直接送抵府上，她於傍晚6時再向賣家確認安排，對方卻反口，

他（賣家）說送貨司機已經收工，今日送不到蟹，最快都要翌日。

她對賣家回應感到奇怪，加上下單後有其他苦主私訊她講述曾遇過類似情況，懷疑受騙，隨即向賣家查詢，

他只回覆我一句「多謝你久等」，然後就block（封鎖）了我，最終無法聯絡他，亦不能在專頁上留言。

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黃小姐形容，賣家在銷售食材的帖文中不時用「好抵」﹑「數量有限」﹑「特價」﹑「免運費」等字眼作扣徠，增加市民的興趣，更疑在Facebook開設不同名稱的專頁繼續行騙，懷疑屬集團式經營。

黃小姐指，已自行與其他被騙的市民成立苦主群組，至今已有200人在群組內分享經歷，大部分個案都屬12月時發生，當中不乏在聖誕假期期間受騙，更有苦主損失逾千元，估計多日來受騙總金額至少5﹑6萬元。

她續稱，已向警方報案，並盼警方搗破這個欺騙集團，協助苦主們取回損失；又認為政府應加強監管網店，例如有實體店的店舖，才可同時經營網購。

黃小姐力數涉事網店的5宗罪：

賣家疑在Facebook開設不同專頁行騙

帖文圖文並茂地介紹不同海鮮﹑新鮮食材等，吸引市民注意

以新鮮食材「好抵」﹑「數量有限」﹑「特價」﹑「免運費」等字眼作招徠

要求買方以轉數快付款，惟最終未有送貨

買家追問即遭封鎖，結果追討無門

消委會回覆TOPick查詢時表示，在12月中，接獲1宗有關網上購買冷藏食品，付款後卻收不到貨品的投訴。該會收到與網購食品及飲品有關的投訴更是連續近3年上升，單是今年1至11月，已接獲341宗相關個案，比2019年全年收到的181宗大幅增加88%；而2018年則接獲170宗投訴個案。

TOPick正向警方及海關查詢更多詳情，正待對方回覆。

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記者：陳曉瑩