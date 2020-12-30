【大麻案】美國寄港郵包含值70萬大麻花　海關拘捕4名中學生年紀最細12歲

▲ 海關在兩個美國寄港的郵包檢獲約1.5公斤及1.6公斤的懷疑大麻花。

海關有組織罪案調查科，昨日(29日）在香港國際機場截獲兩個由美國寄港郵包，檢獲3公斤懷疑大麻花，市值70萬元，拘捕4名男子，年齡介乎12至16歲，報稱就讀中一至中三學生。

海關人員昨日(29日）於香港國際機場截獲兩個由美國寄港郵包，分別寄往九龍城一公屋住宅，及大角咀一舊式住宅單位， 海關人員透過監控派遞，於九龍城公屋單位拘捕一名16歲就讀中三男學生收件人， 檢獲重1.5公斤懷疑大麻花，其後在大角咀一舊式住宅單位監控派遞中，再拘捕一名14歲就讀中二男學生收件人， 檢獲1.6公斤懷疑大麻花，海關調查後於同日再拘捕兩名分別14及12歲就讀中一及中二涉案男學生，行動中檢獲三公斤懷疑大麻花，市值70萬元。 海關指兩宗案件共通點為，郵包同樣由美國類近地點寄出，同樣報稱衣物和聖誕裝飾，及接收郵件同屬年輕人。

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海關有組織罪案調查科特別調查課高級督察張業泰稱，兩宗案件被捕人均為12至16歲年青人，其中12歲被捕人為海關歷來拘捕最年青涉及毒品案件被捕人，事件令人痛心，不排除犯罪集團利用年青人犯案，海關提醒年青人不要誤信年輕人犯案可獲輕判及貪圖報酬利益，又呼籲家長要多加留意關心子女，不要用自己地址替人接收來歷不明郵件。

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記者：黃傑偉