退休漢涉港鐵站外叫囂擾亂秩序罪成　官指言論合理化仇警情緒 

▲ 退休漢於金鐘港鐵站外叫囂，今於東區裁判法院被裁定擾亂秩序罪成候判。(經濟日報資料圖片)

今年1月中環遮打花園有示威集會，64歲退休漢涉當日在金鐘港鐵站外以揚聲器大聲叫囂，經審訊後，今（30日）於東區裁判法院被裁定在公眾地方擾亂秩序行為罪成。裁判官指，現場群眾情緒激動，被告言論帶暴力元素及合理化仇警情緒，明顯有意圖鼓吹及激使群眾作暴力行為，而激烈情緒演變成暴力只須一瞬間，現場有即時及實質性的暴力風險存在；被告須還柙至2021年1月14日判刑。

被告何兆麟（64歲），報稱退休人士，否認1項公眾地方內擾亂秩序行為罪。控罪指，被告於2020年1月19日在金鐘港鐵站B出口外，作出喧嘩或擾亂秩序的行為，或使用恐嚇性、辱罵性或侮辱性的言詞，意圖激使他人破壞社會安寧，或相當可能會導致社會安寧破壞。

裁判官今天裁決時指，接納控方證人警署警長李泰萊為誠實可靠的證人，認為李在辯方盤問下沒有動搖，證供亦吻合現場片段及合情合理。

裁判官提及控方案情指，當日金鐘港鐵站B出口外有數百人聚集，現場不斷有人說粗言及叫囂，警方展示藍旗及作出警告，及後大部分人離開，警方防線後退至金鐘添馬街奧迪車行外，被告其後站在B出口外的樓梯上，手持「大聲公」不斷說粗言，及作出殺死警察言論，重複約5至6次，當時有10數人站在附近，附和被告及情緒激動。

裁判官指，根據現場片段，當時B出口外群眾情緒激動，不附合辯方所指現場氣氛大致平靜的說法，而且被告當時亦有發表其他言論，句括「警察無一個無辜」、「剁成肉醬」等，認為被告言論是帶有暴力、威脅使用暴力、恐嚇及辱罵，激起及合理化仇警情緒，而且是有事前考量及有計劃。

裁判官指，被告當時用「殺」一字，明顯有意圖鼓吹及激使現場人士作出暴力行為，以及激使和煽動現場人士針對警方的不滿情緒，而且案發時被告獲現場人士鼓掌及附和，雖然證人供稱無人作出即時暴力行為，但證人亦指出被告當時並不克制。

裁判官指，直到被告與現場人士離開為止，現場情緒維持激動，而激烈情緒演變成暴力只須一瞬間，當時現場有即時及實質性的暴力風險存在，而且事發前已有大量人群及示威者在場，被告持擴音器發言，必然是預視到現場有大量人士，用以傳達信息給不同目標。

裁判官裁定被告案發時有意圖激使他人破壞社會安寧，被告行為亦相當可能導致社會安寧破壞，遂裁定被告公眾地方內擾亂秩序行為罪成。

裁判官將判刑押後至2021年1月14日，以待索取被告背景及心理報告，其間被告須還柙。

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記者：王仁昌