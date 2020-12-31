【人道羽絨】向活拔鵝毛羽絨說不　一文看清「人道羽絨」品牌

由強烈寒潮帶來的冷鋒逼近，一件輕身又保暖的羽絨外套是不二之選。但選購羽絨時，記得要向活拔鵝毛羽絨說不，PETA Asia（亞洲善待動物組織）曾指出，一件羽絨就需要多達7隻鳥的羽毛。部分大型品牌已承諾只採用人道羽絨毛。

PETA Asia（亞洲善待動物組織）曾發文指出，全球8成用來製作外套、睡袋、寢具用品的羽絨和羽毛，都是由中國供應。供應商活拔羽絨，主要基於活拔的鵝毛沒有屠宰的血水，比較乾淨，出绒率高，質量較好。有些鵝可拔毛2至3次，利潤更高。而一件羽絨就需要多達7隻鳥的羽毛。

PETA（善待動物組織）和PETA US（美國善待動物組織）曾花了長時間深入中國鵝隻養殖場，親眼目擊到鴨鵝在被取毛時的痛苦經歷：

工人在鵝意識完全清醒下將它們的羽毛活活拔下，造成一個又一個血淋淋的傷口

鵝被拔毛時，不斷掙扎、痛苦哀號，甚至因過度恐懼而動彈不得

為免鵝逃跑，工人更踩著鵝的翅膀及脖子，並將它們的腳緊綁或勒住脖子

點擊看活拔鵝毛殘忍過程：

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目前不少時裝業界已自發性地採用「人道羽絨標準」（RDS），以確保消費者購買的產品不是來自活拔的羽絨和羽毛。但PETA指出，這些公司根本無法確保羽絨是來自符合RDS標準的工場，並引述業界指：

活拔毛是秘密地進行的，我們基本在宣傳時會強調拔毛是在屠殺之後才進行的 ... ... 如果我們說是活拔毛，就沒有人敢再購買。

「人道羽絨標準」（RDS）：

人道羽絨是指擁有「負責任羽絨標準」（RDS）認證的羽絨，以確保消費者購買的產品不是來自活拔的羽絨和羽毛。

RDS重點如下：

不活拔鳥隻家禽的羽毛和絨毛

不可灌食飼養

由第三者認證

只有100%認證人道羽絨的產品才可掛上RDS標記

每一批羽絨都要經認證，以免非認證羽絨用上「RDS」之名

究竟哪些品牌是採用採用「人道羽絨標準」呢？RDS官網顯示，部分品牌如下：

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購買羽絨時，可留意羽絨褸上是否掛有RDS認證，自然買得更安心。

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責任編輯：羅嘉欣