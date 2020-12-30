教育局將向幼稚園及私校提供6億元紓困津貼　2,700間補習學校每校可獲4萬元

▲ 教育局向學校發信公布有關「防疫抗疫基金」下新一輪紓困津貼及資助詳情，涉及總開支約6億元。（資料圖片）

教育局將於今明兩日（30及31日）陸續發信，通知學校有關「防疫抗疫基金」下的新一輪紓困津貼及資助的詳情，涉及總開支約6億元。當中包括在指定日期仍然營運的補習學校，可獲一筆過4萬元紓困津貼，預計2,700間學校受惠。

教育局表示，立法會財務委員會上周一（21日）通過新一輪「防疫抗疫基金」撥款，其中一般稱為補習學校、提供非正規課程的私立學校，每所在獲邀申請當日已根據《教育條例》註冊並仍然營運的學校，將獲提供一筆過4萬元的紓困津貼，預計惠及約2,700所學校，涉及額外開支約1.8億元。

此外，每所幼稚園及私立中小學日校，會獲發放6萬元至16萬元不等的一筆過津貼，預計約1,000所幼稚園和約180所私立中小學日校受惠，涉及額外開支約1.35億元。其中參加幼稚園教育計劃的學校，因應類別及規模，可獲得6萬元至16萬元津貼；非參加幼稚園教育計劃的學校，一律可獲8萬元津貼；私立中小學日校（包括英基學校協會屬下學校、國際學校、私立獨立學校及其他提供正規課程的私立中小學日校）每校可獲8萬元。

另外，「防疫抗疫基金」亦會向學校餐飲供應商和校巴服務提供者等，提供一筆過紓困津貼，因其服務及收入在學校暫停面授課堂／半日課堂和停止校內活動期間受嚴重影響，涉及額外開支約3.62億元。當中包括向在小學、中學以及專上院校的餐飲供應點（即小賣部、食堂及餐廳）的營運者，每一供應點8萬元；小學及中學的飯盒供應商，每一服務學校1萬元；校巴司機、學校私家小巴司機及保姆，每名司機可獲1萬元，每輛校巴的保姆可獲1萬元（如一輛校巴多於一名保姆，則以服務時間的比例共享上述1萬元津貼）；在學校擔任導師、教練、培訓人員及興趣班的營辦者：每人7,500元。

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責任編輯：馮琪雅