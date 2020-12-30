【崩潰媽媽】3歲兒拒上廁所堅持忍尿　台星媽媽林可彤大呻︰小孩真莫名其妙

▲ 台女星林可彤育有3歲兒子，兒子已懂上廁所，可是有次他堅持忍尿，令媽媽崩潰。

小朋友戒尿片開始學去廁所，過程有快有慢，台女星林可彤育有3歲兒子，兒子已懂得上廁所，可是當中遇上難題令她感到崩潰。阿仔有天突然堅持忍尿，媽媽大呻「小孩的莫名其妙，真的沒養過不知道」，勉勵一眾新手媽媽。

▲ 台灣女星林可彤育有一兒，現時正懷有第2胎。（圖︰林可彤facebook）

兒子拒絕上廁所

台灣女星林可彤現年39歲，她於2017年跟外商銀行副總裁武廣明結婚，同年9月誕下一子Adam，今年她懷上第2胎，兒子Adam有弟弟了。林可彤在星期日（27日）在facebook分享了育兒崩潰事，大呻︰「不知道為甚麼我家小孩對於尿尿這麼愛say no！」

當天一早母子出門，出門前叫剛起床的兒子Adam上廁所小便，他說不要，而媽媽一手捉兒子去廁所。林可彤表示兒子已經戒了尿片，學會自己在馬桶如廁，可是當天兒子情況異常。

他抓著鳥鳥站在馬桶前面自言自語說「我要吸尿尿、吸尿尿、不要尿尿……」

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兒子的反應令趕著出門的媽媽發火，不理解兒子明明就是想去小便，為何還忍在那邊說吸甚麼尿尿。「小孩的莫名其妙真的沒養過不知道！」媽媽解釋Adam所指的「吸尿尿」是他自己發明的一種憋住不尿出來的方法。網民知道後，留言笑說Adam大概就是用內功跟尿意抵抗的意思 。

湊仔辛苦不為人所道

林可彤面對兒子的情況，就有感常聽到朋友被親朋好友指責不會教孩子，認為正值2至4歲固執且敏感的孩子出現「秩序敏感期」，這個階段的媽媽除了需要特別有耐心，更需要特別堅守規矩與紀律，希望各位親友放媽媽一條活路。

人家孩子乖不乖真的不關你的事，也給在公共場合管教孩子的媽媽們一點空間，誰想在外面吼孩子啊，人都有理智線斷掉的時候，何況是24小時被孩子攻擊的母親。

▲ 林可彤產後都能維持好身材。（圖︰林可彤facebook）

媽媽級的網民紛紛留言感同身受，指出「養小孩的過程就是修行」和「身體累、心更累的二男寶媽，完全道出我的心聲 」。同時，就兒子忍尿問題，網民教路可用氣球灌水的觀念，跟孩子說不要憋尿，讓孩子實際看到物品來解釋膀胱會受不了的情況。

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進行如廁訓練有法

根據本港衞生署的資料，大部分兩歲半至四歲的孩子在日間已懂得控制大小便，何時開始如廁訓練是沒有規定。一般來說，孩子在歲半至兩歲間就會開始在行為上表現出已準備就緒。

當孩子和父母都準備好了，可循以下的程序，每天進行如廁訓練。首先根據孩子的排泄規律，安排他在某段時間上廁所；漸漸地把如廁的時間與孩子的日常生活配合，例如安排在早上起床後、飯後或入睡前上廁所。父母要對孩子解釋如廁的程序︰向你示意、走至便盆或廁所、脱下褲子坐在廁板、排便、揩抹乾淨、穿上褲子，然後洗手。

此外，家長觀察到孩子有便急的跡象時，便問他是否有如廁的需要，以輕鬆的態度來鼓勵孩子跟着程序坐在便盆上。若孩子拒絕上廁所，不要強迫他，下次再嘗試問他。若孩子能在便盆內大小便，就要稱讚他。

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責任編輯︰王明芳