【強制檢測】全港44幢大廈居民須於1月4日或之前檢測　涉德福花園Ｈ1座和麗雅苑等【內附名單】

▲ 全港44幢大廈列入強制檢測名單。

政府將引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章）下的強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處44個指明地方的人士接受新冠病毒核酸檢測。

食物及衞生局發言人今日（30日）表示，全球及本地疫情持續嚴峻，本地確診數字仍然處於相對較高水平，過去兩星期源頭不明個案佔確診總數約三成半，回落速度遠比第三波疫情緩慢，而且持續下降趨勢並不明顯。

為了盡快切斷社區傳播鏈，政府決定擴大『須檢必檢』的範圍。如大廈過去14日內有兩個或以上單位出現無關連確診個案，會被納入第599J章下的強制檢測公告，過去14日曾身處相關大廈的人士須接受強制檢測。按此準則共有44幢大廈須被納入強制檢測範圍。

強制檢測公告下的指明地方：

香港九龍九龍城盛德街 9 號馬頭圍邨芙蓉樓

香港九龍油麻地吳松街 93-103 號德利樓

香港九龍石硤尾大坑東道 88 號大坑東邨東海樓

香港九龍深水埗元州街 303 號元州邨元滿樓

香港九龍深水埗西邨路 19 號富昌邨富韻樓

香港九龍深水埗保安道 380 號蘇屋邨櫻桃樓

香港九龍深水埗發祥街 10 號李鄭屋邨道德樓

香港九龍深水埗順寧道 451-461 號秀怡閣

香港九龍黃大仙彩虹道 242 號采頤花園第十一座

香港九龍黃大仙清水灣道 45 號彩雲(一)邨紫霄樓

香港九龍黃大仙清水灣道 45 號彩雲(一)邨繡文樓

香港九龍黃大仙清水灣道 55 號彩雲(二)邨啟輝樓

香港九龍黃大仙慈雲山道 80 號慈正邨正旭樓

香港九龍黃大仙慈雲山道 80 號慈正邨正泰樓

香港九龍黃大仙鳳德道 111 號鳳德邨紫鳳樓

香港九龍黃大仙毓華街 75 號慈康邨康添樓

香港九龍德福花園Ｈ1座

香港九龍觀塘利安道 15 號順利邨利康樓

香港九龍觀塘高超道 33 號鯉魚門邨鯉隆樓

香港九龍觀塘啟業道 18 號啓業邨啓賢樓

香港九龍觀塘清水灣道 2 號坪石邨金石樓

香港九龍觀塘清水灣道 2 號坪石邨黃石樓

香港九龍觀塘清水灣道 2 號坪石邨藍石樓

香港九龍觀塘順安道 9 號順天邨天權樓

香港九龍觀塘碧雲道 223 號德田邨德隆樓

香港九龍觀塘慶田街 7 號藍田邨藍泰樓

香港九龍觀塘曉光街 21 號曉麗苑曉星閣

香港上環樂古道 3 號麗雅苑

香港柴灣峰霞道 4-6 號峰華邨秀峰樓

香港灣仔謝斐道 415-421 號積福大廈

香港新界大埔安慈路 4 號昌運中心華昌閣

香港新界元朗天瑞路 88 號俊宏軒第二座

香港新界屯門屯門鄉事會路 94-110 號康利中心

香港新界屯門田景路 10 號田景邨田裕樓

香港新界屯門震寰路 11 號大興花園第一期第 2 座

香港新界西貢翠琳路 11 號翠林邨安林樓

香港新界西貢寶琳北路 1 號康盛花園第４座

香港新界西貢寶康路 108 號廣明苑廣寧閣

香港新界沙田美田路 32 號美城苑貴城閣

香港新界青衣青芊街 22 號青華苑華欣閣

香港新界荃灣大廈街 19-23 號德泰大廈

香港新界葵涌荔景山路 274 號華豐園

香港新界葵涌荔景山路 278 號荔欣苑荔影閣

香港新界葵涌荔景山路 282 號華荔邨賞荔樓

任何在今年12月17日至12月30日期間曾身處指明地方超過2小時的人士，包括住客、訪客及工作人員，須於明年1月4日或之前接受檢測。受檢人士若在今年12月28日至12月30日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

根據衞生防護中心的最新資料，附表中的「香港新界屯門屯門鄉事會路94-110 號康利中心」不須作強制檢測。因此，強制檢測公告下要求於指定期間曾身處43個指明地方的人士接受新冠病毒核酸檢測。

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記者：陳子謙