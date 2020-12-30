【強制檢測】全港44幢大廈居民須於1月4日或之前檢測 涉德福花園Ｈ1座和麗雅苑等【內附名單】
政府將引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章）下的強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處44個指明地方的人士接受新冠病毒核酸檢測。
食物及衞生局發言人今日（30日）表示，全球及本地疫情持續嚴峻，本地確診數字仍然處於相對較高水平，過去兩星期源頭不明個案佔確診總數約三成半，回落速度遠比第三波疫情緩慢，而且持續下降趨勢並不明顯。
為了盡快切斷社區傳播鏈，政府決定擴大『須檢必檢』的範圍。如大廈過去14日內有兩個或以上單位出現無關連確診個案，會被納入第599J章下的強制檢測公告，過去14日曾身處相關大廈的人士須接受強制檢測。按此準則共有44幢大廈須被納入強制檢測範圍。
強制檢測公告下的指明地方：
- 香港九龍九龍城盛德街 9 號馬頭圍邨芙蓉樓
- 香港九龍油麻地吳松街 93-103 號德利樓
- 香港九龍石硤尾大坑東道 88 號大坑東邨東海樓
- 香港九龍深水埗元州街 303 號元州邨元滿樓
- 香港九龍深水埗西邨路 19 號富昌邨富韻樓
- 香港九龍深水埗保安道 380 號蘇屋邨櫻桃樓
- 香港九龍深水埗發祥街 10 號李鄭屋邨道德樓
- 香港九龍深水埗順寧道 451-461 號秀怡閣
- 香港九龍黃大仙彩虹道 242 號采頤花園第十一座
- 香港九龍黃大仙清水灣道 45 號彩雲(一)邨紫霄樓
- 香港九龍黃大仙清水灣道 45 號彩雲(一)邨繡文樓
- 香港九龍黃大仙清水灣道 55 號彩雲(二)邨啟輝樓
- 香港九龍黃大仙慈雲山道 80 號慈正邨正旭樓
- 香港九龍黃大仙慈雲山道 80 號慈正邨正泰樓
- 香港九龍黃大仙鳳德道 111 號鳳德邨紫鳳樓
- 香港九龍黃大仙毓華街 75 號慈康邨康添樓
- 香港九龍德福花園Ｈ1座
- 香港九龍觀塘利安道 15 號順利邨利康樓
- 香港九龍觀塘高超道 33 號鯉魚門邨鯉隆樓
- 香港九龍觀塘啟業道 18 號啓業邨啓賢樓
- 香港九龍觀塘清水灣道 2 號坪石邨金石樓
- 香港九龍觀塘清水灣道 2 號坪石邨黃石樓
- 香港九龍觀塘清水灣道 2 號坪石邨藍石樓
- 香港九龍觀塘順安道 9 號順天邨天權樓
- 香港九龍觀塘碧雲道 223 號德田邨德隆樓
- 香港九龍觀塘慶田街 7 號藍田邨藍泰樓
- 香港九龍觀塘曉光街 21 號曉麗苑曉星閣
- 香港上環樂古道 3 號麗雅苑
- 香港柴灣峰霞道 4-6 號峰華邨秀峰樓
- 香港灣仔謝斐道 415-421 號積福大廈
- 香港新界大埔安慈路 4 號昌運中心華昌閣
- 香港新界元朗天瑞路 88 號俊宏軒第二座
- 香港新界屯門屯門鄉事會路 94-110 號康利中心
- 香港新界屯門田景路 10 號田景邨田裕樓
- 香港新界屯門震寰路 11 號大興花園第一期第 2 座
- 香港新界西貢翠琳路 11 號翠林邨安林樓
- 香港新界西貢寶琳北路 1 號康盛花園第４座
- 香港新界西貢寶康路 108 號廣明苑廣寧閣
- 香港新界沙田美田路 32 號美城苑貴城閣
- 香港新界青衣青芊街 22 號青華苑華欣閣
- 香港新界荃灣大廈街 19-23 號德泰大廈
- 香港新界葵涌荔景山路 274 號華豐園
- 香港新界葵涌荔景山路 278 號荔欣苑荔影閣
- 香港新界葵涌荔景山路 282 號華荔邨賞荔樓
任何在今年12月17日至12月30日期間曾身處指明地方超過2小時的人士，包括住客、訪客及工作人員，須於明年1月4日或之前接受檢測。受檢人士若在今年12月28日至12月30日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。
根據衞生防護中心的最新資料，附表中的「香港新界屯門屯門鄉事會路94-110 號康利中心」不須作強制檢測。因此，強制檢測公告下要求於指定期間曾身處43個指明地方的人士接受新冠病毒核酸檢測。
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記者：陳子謙