【2020抗疫回顧】走過被疫症籠罩的2020年　10位醫護+病人+康復者回顧抗疫艱苦時刻

▲ 回望歷史並砥礪前行，期望明天會更好。

2020年波譎雲詭的一年，新冠病毒席捲全球，令人措手不及。正值年杪，健康版訪問了10位醫護界及病人，過去一年：一、抗疫下做過甚麼特別事情；二、抗疫期間的困難及感受；三、2021年展望。回望歷史並砥礪前行，期望明天會更好。

1. 立法會議員 (醫學界) 陳沛然醫生

整年在新冠疫情陰霾下，一直在醫院堅守崗位。最深刻的幫了幾個病人做腸胃鏡檢查幾天後，病人才確診，所以連我都要被檢疫，要做深喉唾液樣本作病毒測試，結果是陰性。14天後，病人情況亦已好轉，我和前綫醫療同事亦順利完成14日觀察。期間，就處理冠狀病毒病疫情寫了60多封建議書，給特首、司長及局長，也出了3本書，其中一本是講解疫情的種種。

醫生都是人，我們都會怕被感染，也怕在醫院人傳人，但是我們仍然會堅持抗疫。有病人抵達急症室時情況危急，神智不清及血含氧量低，3名醫護主動加入急救，為病人抽血及做心電圖等，其中一名護士只戴上外科口罩。由於病人體內病毒載量高，要吸高濃度氧氣及插喉，3人被列作密切接觸者，送往檢疫中心檢疫14日。



這一年，陪家人的時間卻多了，有晚回家，連做了6個「手術」，是女兒叫我幫動物公仔緊急縫針。要用不同顏色的綫，又要穿針引綫，幸好未有老花。手術成功，女兒們大呼滿意。

2. 民間防疫小隊

我們由前綫醫護、醫學生組成，初期想為基層市民如露宿者、獨居老人或清潔工等提供合規格的防疫物資，黎青龍教授都有一起做義工。後來也出去教基本防疫知識，如洗手方法，為少數族裔舉辦講座等，告訴他們要小心的事項、正確防疫方法，如果將最後一道防綫放在醫院，就會好危險。

直至5、6月，物資不再是最大的問題，反而有好多人因不敢外出，引發其他健康問題。如兩老幾個月不外出、不敢去看醫生，導致服藥服錯、忽視舊傷口，或足部健康問題。雖然我們並不是一支好強大的隊伍，但盼透過專業知識給予他們一些基本建議，找到急切需處理的健康問題，把防綫推至社區。

2020年，小隊會轉形式去做，繼續出隊探訪露宿者、關顧基層健康，在過程中我們遇到好多人，有社工、專業人士等，大家都用既有的技能，在不同崗位補足、幫助有需要的人，香港始終是個好有愛的地方。

▲ （iStock圖片）

3. 食評人、飲食專欄作家謝嫣薇（Agnes），新冠肺炎康復者

關於確診，我是無病徵的。入院的時候，醫生說我病情輕可以不必用藥，只要留院觀察變化就可，是我決定用藥，以防病情有機會惡化。一開始吃藥和打針就發高燒，足足發燒一個禮拜才開始穩定下來，那個禮拜是最辛苦的。住院兩個禮拜，因為活動空間有限，加上身體已無大礙，只是在等待抗體出現才可以出院，作息比較無聊，後期精神狀態真的有點抑鬱，這些都不容易度過。儘管如此，仍很感謝醫護人員的照顧和幫忙，他們真的很盡責也很盡力。

住院時期最大的心理支援是自己吧！總覺得這樣一次經歷，應該是上天要給你一些啟示，也很有可能是畫了妝的祝福——因為這次的經歷，發現很多朋友深厚的愛，他們對我的關心和不辭勞苦地送食物到醫院的付出，真的令我覺得扣除所吃的一點苦頭，自己有賺了。另外一點覺得慶幸的，是住院兩個禮拜，所遇過的同房病人都是樂觀正面，沒有聽過怨天尤人的話，這對於治療期間的心理也很重要。

關於2021年的展望，我希望疫苗的出現能令整體疫情趨向穩定，逐步恢復正常出遊、工作、社交的生活狀態。

4. 皮膚科專科醫生侯鈞翔

我的工作主要診治皮膚上的疑難雜症、做手術，也兼顧培訓年青醫生。疫情下，看症繼續，惟教育上課等一概中止。過去一年，多了機會教育巿民有關防症措施，因為清潔和洗手問題造成發炎、口罩肌、口罩瘡，都是因疫症而來，也為醫生們搜羅資訊再分享。在疫情期間，科技有很大的應用如溝通媒體如診症、網上平台甚至是遙距醫學等，將會是未來的一個診治模式。

疫情初期物資短缺，對香港人及前綫醫護人員極大困擾。有件深刻窩心事，我的診所口罩也不足，反有病人問我有無口罩，我臉都漲紅了，他送了一盒口罩給我，實在萬分感動。

最大感觸是生離死別特別多，大學的老師、不同親友在這年離世，使我多了對生命的反思。珍惜生命與眼前人，每樣事都不是理所當然，可以連見面都無機會。

有優秀的醫療團隊對社區的支援，隨着疫苗面世、防疫措施的深化與管制，一定可走出陰霾重新開始，寄望香港明天會更好。

5. 呼吸系統科專科 盧浩然醫生

對市民大眾，特別是零售業、服務業來說，這一年真的好漫長、好辛苦。許多事都令我好深刻，如有新聞指三個男人打劫廁紙，旺區如尖沙咀晚上全條街沒人、店鋪全關，甚至倒閉，覺得好悽涼。

因為嚴格遵守防疫措施，這段時間沒辦法與家人見面，多了好多電話、Facetime問候，雖然大家都在香港，但就似身處海外。但兩個囡囡在家上課，一家人玩桌遊、看電視的時間反而多了，與朋友也由互通消息訂口罩，到現在開始研究找些漂亮的、特別顏色的口罩去配搭，就像一個新常態，苦中作樂。

去到疫情第4波，好多市民都有抗疫疲勞，食肆又開始多人聚集，總會擔心。但相比其他城市，香港人其實已經好自律，我覺得應該給香港人一個讚，擔心以外，這些都可理解。

希望來年疫苗能夠順利普及，盡快廣泛接種，全世界的疫情都得到紓緩，願終有一天不再需要出街戴口罩，不戴口罩好像忘了穿衣服般，大家放下口罩、見到彼此的臉孔，放假可以去旅行，這些都好可貴。

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6. 樂善堂社區藥房藥劑師 鄭蔚聰

疫情爆發初期，大部分物資嚴重短缺，口罩需求尤其逼切，市民通宵排隊、上網瘋狂搶購。作為社區藥劑師，我們團隊盡力從各地搜羅口罩、酒精搓手液等，盼為有需要的市民提供，分到有需要的人手上，如優先給長者及長期病患人士購買，或免費派發。

疫情肆虐一整年，不少市民生活大受影響，但在逆境中仍看見市民的熱心和毅力，如主動了解疫症的徵狀、治療方法和口罩的不同測試標準，也有賴香港人互助的精神，在疫情嚴峻、物資緊拙的時候願意分享手上的物資給最有需要的基層市民，才能防止疫情大爆發。香港人更慢慢養成經常潔手、外出必定戴口罩的習慣，防疫意識大幅提升。

隨疫情發展，人們愈來愈關注不同種類藥物、疫苗功效及副作用。2021年期望疫情盡快好轉，過後市民都會更進一步了解自己的健康狀況、服用的藥物特性，願意到不同社區藥房尋求藥劑師意見，病人問得愈細微，我們才能夠解決他們心中的疑問，使他們了解正確服藥的重要性，為社區健康出一分力。

7. 牙醫吳子傑

疫情爆發之初，一眾醫生和姑娘們都不清楚病情，我們長時間戴上N95口罩進行牙科工作，辛苦到透不過氣和頭痛，要突破這「新常態」確是不容易，後來都適應了，也調節了心態去面對這長期抗疫戰。

大量上班一族在疫情期間Home Office，飲飲食食時間多了，蛀牙率、裂牙甚至是因壓力大的磨牙情況大增。這段時間我和太太朱醫生一有空便主動發短訊慰問年長病人、放工後連續50天外出派口罩給長者及的士司機，盡管資源匱乏，也盡我們微小的能力向身邊的人表達關懷。

地球村人類很渺小，一隻病毒都可以「埋單」，深深感受到人類的限制。在風急浪高的疫境中，在香港像一起躲在挪亞方舟，預計並不是一時三刻，只可耐心忍耐及等候，但我相信同舟共濟，總會見到彩虹。坦白說，香港人口密度極高但病例較其他先進城市少，要感謝醫護界及又有公德又有高衞生意識的市民，長期無私堅守防疫的努力，值得欣賞。

8. 前線抽血員 阿B

年頭爆發疫情，接二連三到了第4波，我們抽血員一直都近距離接觸確診病人，也會有隱形病人在普通病房，有同事試過接觸完病人之後，才知他是確診者，都會擔憂、害怕。有同事會自行去做檢測，看看自己會否中招，因為可能沒病徵，分分鐘感染了都不知道。

猶幸站在前綫時，家人、朋友都好支持和關心我，家人每逢上班的日子都會叫我小心，朋友知道我入高危區會叫我加油，好窩心。一聽到新聞說有醫護人員不幸確診，就會立即瘋狂致電問候，問我有沒有事，其實好溫暖，關係比以前更密切。

2021年希望疫情快點過去，經濟、環境都能回復如從前，疫情令好多人失業，一星期上一兩天班、出半份糧，家庭生活和開支都成問題，盼每個人都可安居樂業。

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9. 乳癌康復者Jacqueline

疫情下雖然不能見面，但我開設的乳癌患者Whatsapp群組「you're not alone」在網上可與人互動溝通，反而令大家關係更緊密。記得疫情初期，巿面搶廁紙、搶口罩、搶搓手液、搶米……人人都很擔心，特別是我群組內的姊妹（乳癌患者），因為她們進行療程中，抵抗力特別低，每次出入診所都要嚴陣以待。在疫情初期，我去了澳洲幫姊妹們買了過百枝搓手液回來，也有其他姊妹去旅行也為大家撲口罩，感受到只要齊心團結就可以衝破困難。

這一年，我接受了不少訪問及替乳癌基金會做主持，嘗試新事，每次訪問都令我再一次面對過去這場黑風暴，卻令我比以前更堅強，而且藉訪問帶出的正面信息，令同路人得到更多安慰。

希望疫情快些過去，回復正常生活、人人有工做，毋須為工作穩不穩陣擔憂，壓力都是引致癌症既成因之一，希望香港能像從前一樣，或比以前更繁榮。

10. 營養師王敏寧

這是充滿挑戰的一年，無論是個人抑或是整個大環境。疫症開始爆發期間，大眾瘋狂撲口罩，在媒體看見這些新聞都很心痛；無良商人在巿民人心慌亂之際，出售不知有無效用的營養補充品及飲水機，聲稱可以對抗新冠病毒。我有一個社交平台寫有關營養健康的主題，會以理性的知識、做過research去分析每件事，與讀者分享，從社會議題切入，這和以前有一點不同。

最大的感受是世事難料，自己雖沒受太大影響，但一些行業如航空業、旅遊業、籌辦活動的公司，如蝴蝶效應般，一件事牽連甚廣。領悟要自我增值，危機隨時都有，抱持願意轉變及嘗試的心態，作為營養師也如是。

記者：周美好、吳霆俊